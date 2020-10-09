اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حاث تصادم بالمنيا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 03:00 م
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حاث تصادم بالمنيا اسعاف-ارشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى شخصين مصرعهما، فيما أصيب 2 آخرين، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة رقم 176 ص ف ل، بأخرى 5587 ر ع ا بالواصلة المؤدية من الطريق الصحراوى الشرقى القديم، إلى طريق الجيش، أمام قرية الشيخ فضل، بمركز بنى مزار.

وقد أسفر الحادث عن مصرع إبراهيم م، 32 سنة، لا يعمل، وعبدالرحمن م  35 سنة، لا يعمل، مقيمان بمحافظة السويس، وإصابة 2 آخرين هما محمد م ع، 43 سنه، سائق، ومختار ع 31 سنة، لا يعمل، مقيمان بمحافظة السويس.

تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى بنى مزار العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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