مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حاث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخصين مصرعهما، فيما أصيب 2 آخرين، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة رقم 176 ص ف ل، بأخرى 5587 ر ع ا بالواصلة المؤدية من الطريق الصحراوى الشرقى القديم، إلى طريق الجيش، أمام قرية الشيخ فضل، بمركز بنى مزار.

وقد أسفر الحادث عن مصرع إبراهيم م، 32 سنة، لا يعمل، وعبدالرحمن م 35 سنة، لا يعمل، مقيمان بمحافظة السويس، وإصابة 2 آخرين هما محمد م ع، 43 سنه، سائق، ومختار ع 31 سنة، لا يعمل، مقيمان بمحافظة السويس.

تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى بنى مزار العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.