محافظ جنوب سيناء يعلن تشكيل مجلس أمناء لإدارة سباقات الهجن

شرم الشيخ - محمد حسين

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تشكيل لجنة مجلس امناء لإدارة سباقات الهجن فى مضمار شرم الشيخ خلال الفترة القادمة، قائلا إنه تم مبدئيا بحث آلية تشكيل المجلس وتوفير الدعم للفائزين بالاتفاق مع وزيرى الشباب والرياضة والمالية .جاء ذلك فى كلمته فى مستهل مشاركته ووزير الشباب والرياضة فعاليات أشواط سباقات الهجن بشرم الشيخ. وأوضح محافظ جنوب سيناء أن 2500 جمل تشارك فى السباق من 15 محافظة .

وكان وصل لمضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ قبل قليل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودكتور محمد معيط وزير الماليةً للمشاركة فى مشاهدة فعاليات ثانى أيام سباق الهجن التى انطلقت أمس وتستمر حتى مساء غدا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر .

واستقبل وزير الشباب والرياضة والمالية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعيد حمدان رئيس اتحاد الهجن الرياضى ورؤساء اندية الهجن بكل محافظة ومشايخ ورموز قبائل سيناء .

وانطلقت بحضور الوزير أول مراسم الاحتفالات من مضمار السباق بذكرى انتصارات أكتوبر بعروض على ظهور الهجن قدمها هجانه من أبناء قبائل سيناء وانطلاق أفواج الفترة المسائية للسباق وهى شوطين مخصص جائزة سيارة للفائز بالمركز الأول بكل شوط وأشواط تراثية خلالها قاد هجانة الإبل بالطريقة التراثية التقليدية .

وكانت استهلت فعاليات مهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن فى يومها الثانى بشوطين مارثون لمسافة 6 كيلو مترات، حيث انطلقت فعاليات المهرجان أمس الخميس وتواصلت اليوم الجمعة ومقرر أن تختتم غدا السبت وينظمه الاتحاد المصرى للهجن، تحت إشراف وبرعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.