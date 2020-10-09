دراسة على عقار ريمديسفير تؤكد نجاحه فى خفض خطر الوفاة لمرضى كورونا بنسبة 30%

كتبت هند عادل

أظهرت النتائج النهائية لدراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH) أن عقار ريمديسفير يقصر وقت التعافي من فيروس كورونا ويقلل من خطر الوفاة، حيث وجد الباحثون أن الدواء المضاد للفيروسات قلل من وقت الشفاء لمرضى الفيروس التاجي في المستشفى لمدة خمسة أيام على الأقل، كما تبين أن الدواء يقلل من خطر الوفاة من الفيروس بنسبة تصل إلى 30 %.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية" تم تصنيع عقار ريمديسفير من قبل شركة Gilead Sciences ومقرها كاليفورنيا ، وهو الدواء الوحيد المعتمد للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة لعلاج مرضى فيروس كورونا الشديد.

وقال الفريق البحثى من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) التابع للمعاهد الوطنية للصحة ، إن النتائج لا تظهر فقط كيف يمكن أن يساعد ريمديسفير في تحسين ظروف المرضى ، ولكن أيضًا كيف يمكن أن يمنعهم من تطوير مضاعفات خطيرة.

وتعافى المرضى الذين تناولوا الدواء في غضون 10 أيام في المتوسط ​​مقارنة بـ 15 يومًا لأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي، وقال الدكتور جون بيجل ، المدير المساعد للبحوث السريرية في قسم علم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العقلية"هذا تحسن كبير مقارنة بعدم العلاج لذا فهذه نتيجة مهمة للغاية ، فهي تظهر أنه يمكننا علاج هذا ، لكن العمل لم يتم هذه فقط الخطوة الأولى".

تم تطويرريمديسفير بواسطة Gilead Sciences لعلاج الإيبولا ، الحمى النزفية القاتلة التي ظهرت في غرب إفريقيا في عام 2014، حيث يعمل عن طريق منع إنزيم يساعد الفيروس التاجي على نسخ نفسه ، وبالتالي ينتشر في جميع أنحاء الجسم.

أظهرت الدراسات في النماذج الخلوية والحيوانية أن العقار منع نشاط متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ، وهما أبناء عمومة الفيروس الجديد.

بالنسبة للنتائج النهائية ، التي نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine ، جند NIAID 1062 مريضًا بفيروس كورونا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، تم تعيين إجمالي 541 مريضًا في دورة علاجية مدتها 29 يومًا من ريمديسيفير وتم إعطاء 521 مريضًا علاجًا وهميًا، ووجدت الدراسة أن المرضى الذين تناولوا الدواء قضوا وقتًا أقصر بنسبة 50 % للتعافي من أولئك الذين يتناولون الدواء الوهمي، وتعافى المرضى في مجموعة remdesivir بمتوسط ​​10 أيام مقارنة بـ 15 يومًا لأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي، كما أنه قلل من مدة الإقامة في المستشفى بمتوسط ​​12 يومًا لمن يتعاطون الدواء مقارنة بـ 17 يومًا للمجموعة الضابطة

من بين ما يقرب من 900 مريض بالفيروس التاجي يتلقون الأكسجين، تمكن أولئك في مجموعة ريمسيفير من التنفس بمفردهم بعد 13 يومًا مقارنة بـ 21 يومًا لأولئك الذين تناولوا الدواء الوهمى ، فيما توفي حوالي 11 ٪ من المرضى في مجموعة remdesivir مقارنة بحوالي 15 ٪ في المجموعة الضابطة مما يدل على أن الدواء يقلل من خطر الوفاة بنسبة 30 ٪.