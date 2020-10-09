جامعة سوهاج تختتم الأحد ورش عمل التعليم عن بُعد لأعضاء هيئة التدريس

سوهاج محمود مقبول

تواصل جامعة سوهاج فعاليات ورشة العمل التدريبية الخاصة بالتعليم عن بعد لأعضاء هيئة ومعاونيهم بجميع الكليات، والتي يقدمها مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة وذلك بمقر الجامعة الجديد بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور محمد أبو الحسن مدير وحدة التدريب، الدكتور محمد حشمت منسق التدريب .

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، إن تنظيم تلك الورش جاء نظراََ للضرورة الملحة للاتجاه نحو التعليم الإلكتروني بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لذلك حرصت كافة المؤسسات التعليمية علي تهيئة جميع منتسبيها بكيفية استخدام أدوات النظام التعليمى الحديث الذي يعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، وذلك حتي لا تتسبب في انقطاع الطلاب عن العملية التعليمية واستمرار التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضح عزيز أن الورش يحاضر فيها نخبة من المختصين من الأساتذة والمسئولين في هذا المجال، مضيفاً أنها تساهم في تقديم الدعم والمساعدة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لنشر الوعي والتعريف بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالتعليم عن بعد، وكذلك تمكينهم من استخدام الأدوات المتعلقة بغرف التواصل والمحادثة التفاعلية وتوظيفها بشكل أكاديمي فعال ومثمر، مضيفاً أن البرنامج التدريبي يتضمن العديد من المحاور التي تدور حول معرفة المباديء والمهارات الضرورية والأساسية للحاسب وتقنية المعلومات لتقديم محاضرات إلكترونية ناجحة وفعالة، إعداد أعضاء هيئة التدريس لتدريب الطلاب على مهارات التعلم الإلكتروني، التدريب على مهارات تصميم وتخطيط المقررات والاختبارات الإلكترونية، معرفة كيفية إدارة المخرجات التعليمية ومتابعتها، إلى جانب تمكينهم من قياس الأداء وتخطي أيه صعوبات قد تواجه عملية التدريب عن بعد.

ومن جانبه، ذكر الدكتور محمود ابو العز، أنه تم تقسيم جدول ورش العمل علي حسب الكليات علي مدار ٥ أيام، حيث بدأت فعاليات اليوم الأول بكليات الهندسة، التعليم الصناعي، الحاسبات والمعلومات، أما اليوم الثاني فقد خصص لكليات التجارة، الألسن والآثار، أيضاً اليوم الثالث فكان للزراعة، الطب البيطري، والحقوق، واليوم الرابع خصص لكليات التربية، التربية الرياضية، والآداب، مشيراً إلى أن الأحد القادم الموافق ١١ من أكتوبر ستكون نهاية ورش العمل لكليات الطب البشري، الصيدلة، العلوم والتمريض،وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم.