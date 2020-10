ترامب يعلق على حصول 50 ألف ناخب على بطاقات اقتراع خاطئة: انتخابات مزورة

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الأنباء التى أثيرت اليوم الجمعة، حول حصول 50 ألف ناخب فى أوهايو على أوراق اقتراع خاطئة، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "خبر عاجل.. حصول 50،000 ناخب من أوهايو على أوراق اقتراع خاطئة. خارج السيطرة. انتخابات مزورة".

وحددت مقاطعة كبيرة في أوهايو أن حوالي 50000 ناخب تلقوا اقتراعًا غيابيًا غير صحيح هذا الأسبوع - وهو ما يمثل حوالي 21 ٪ من بطاقات الاقتراع التي تم إرسالها بالبريد هذا الأسبوع في مقاطعة فرانكلين، والتي تضم عاصمة الولاية كولومبوس.

We can now confirm that 49,669 voters received an incorrect ballot.



Those voters will be contacted directly by the Franklin County Board of Elections and a replacement ballot will be mailed to them. Please visit https://t.co/wnMx1Tg0U4 or call 614-525-3100 if you have questions. pic.twitter.com/OMdOd2jWOS