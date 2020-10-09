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ترامب يعلق على حصول 50 ألف ناخب على بطاقات اقتراع خاطئة: انتخابات مزورة

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 09:15 م
ترامب يعلق على حصول 50 ألف ناخب على بطاقات اقتراع خاطئة: انتخابات مزورة ترامب
كتب محمد سعودي

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علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الأنباء التى أثيرت اليوم الجمعة، حول حصول 50 ألف ناخب فى أوهايو على أوراق اقتراع خاطئة، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "خبر عاجل.. حصول 50،000 ناخب من أوهايو على أوراق اقتراع خاطئة. خارج السيطرة. انتخابات مزورة".

 

ترامب عبر تويتر
ترامب عبر تويتر

 

وحددت مقاطعة كبيرة في أوهايو أن حوالي 50000 ناخب تلقوا اقتراعًا غيابيًا غير صحيح هذا الأسبوع - وهو ما يمثل حوالي 21 ٪ من بطاقات الاقتراع التي تم إرسالها بالبريد هذا الأسبوع في مقاطعة فرانكلين، والتي تضم عاصمة الولاية كولومبوس.

 

 

وفي بيان صحفي يوم الجمعة، قال مجلس الانتخابات الأمريكي إنه بدأ عملية طباعة بطاقات الاقتراع البديلة وإرسالها بالبريد إلى كل ناخب تلقى الاقتراع الخاطئ، وسيتم إرسال بطاقات الاقتراع هذه من خلال خدمة البريد الأمريكية في غضون 72 ساعة.

 

 

وقال المجلس: "نريد أن نوضح أن كل ناخب تلقى اقتراعا غير دقيق سيحصل على ورقة اقتراع مصححة، توجد إجراءات تتبع صارمة لضمان أن الناخب يمكنه الإدلاء بصوت واحد فقط".


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