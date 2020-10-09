ترامب يعلق على حصول 50 ألف ناخب على بطاقات اقتراع خاطئة: انتخابات مزورة

كتب محمد سعودي

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الأنباء التى أثيرت اليوم الجمعة، حول حصول 50 ألف ناخب فى أوهايو على أوراق اقتراع خاطئة، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "خبر عاجل.. حصول 50،000 ناخب من أوهايو على أوراق اقتراع خاطئة. خارج السيطرة. انتخابات مزورة".



ترامب عبر تويتر

وحددت مقاطعة كبيرة في أوهايو أن حوالي 50000 ناخب تلقوا اقتراعًا غيابيًا غير صحيح هذا الأسبوع - وهو ما يمثل حوالي 21 ٪ من بطاقات الاقتراع التي تم إرسالها بالبريد هذا الأسبوع في مقاطعة فرانكلين، والتي تضم عاصمة الولاية كولومبوس.

We can now confirm that 49,669 voters received an incorrect ballot.



Those voters will be contacted directly by the Franklin County Board of Elections and a replacement ballot will be mailed to them. Please visit https://t.co/wnMx1Tg0U4 or call 614-525-3100 if you have questions. pic.twitter.com/OMdOd2jWOS — Franklin Co. Boe (@FranklinCoBOE) October 9, 2020

وفي بيان صحفي يوم الجمعة، قال مجلس الانتخابات الأمريكي إنه بدأ عملية طباعة بطاقات الاقتراع البديلة وإرسالها بالبريد إلى كل ناخب تلقى الاقتراع الخاطئ، وسيتم إرسال بطاقات الاقتراع هذه من خلال خدمة البريد الأمريكية في غضون 72 ساعة.

President @realDonaldTrump on the Rush Limbaugh Show: I am totally for protecting pre-existing conditions pic.twitter.com/qu2iU2hTF8 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) October 9, 2020

وقال المجلس: "نريد أن نوضح أن كل ناخب تلقى اقتراعا غير دقيق سيحصل على ورقة اقتراع مصححة، توجد إجراءات تتبع صارمة لضمان أن الناخب يمكنه الإدلاء بصوت واحد فقط".