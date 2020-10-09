اليوم السابع
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القومى للمرأة ينعى "معلمة الوزراء" لندة سليمان: استثمرت شبابها لتربية النشء

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 01:42 م
القومى للمرأة ينعى "معلمة الوزراء" لندة سليمان: استثمرت شبابها لتربية النشء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع السيدة ليندة وعددا من الوزراء
كتبت آية دعبس

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نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي  وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى المربية الفاضلة لندة سليمان عطية مديرة مدرسة كلية السلام منذ الخمسينات والرائدة في مجال التعليم، والتى وافتها المنية صباح أمس، وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن حزنها العميق لوفاة هذه السيدة الفاضلة التى تركت بالغ الأثر في قلوب وعقول كل من تربي ودرس على يديها، والذين يكنون لها خالص المحبة والاحترام والتقدير.
 
وتقدم المجلس القومي  للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء واحباء الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 
وقالت الدكتورة مايا مرسى فى تدوينه لها على "فيس بوك"، ناعية "لنده": ميس ليندا المربية الفاضلة عندما قابلتها رأيت أمامي "أبلة حكمت" وضميرها يتكلم فى كل لحظة على تاريخها وتربيتها لاجيال يخرج منهم 4 وزراء نعرفهم كلنا الآن، ويمكن في ناس كتير ناجحة ومتالقة تلاميذ وتلميذات "ميس ليندا"، عندما تحدثت قالت جملة استوقفتني: "لم أبحث يوما على الربح، استثمرت دمي وشبابي لتربية النشء"، سيدة عظيمة رحلت اليوم عن عالمنا وتركت في قلوب من ربت المحبة وتركت في قلوب من عرفها حتى لو للحظات الاحترام والتقدير والذكري مدي الحياة.. حبناكي ميس ليندا".
 
 

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