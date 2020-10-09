اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أكتوبر 2020 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"السندات" تستقطب 26 مليار دولار مع تنامى الآمال فى "موجة زرقاء"

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 10:48 ص
"السندات" تستقطب 26 مليار دولار مع تنامى الآمال فى "موجة زرقاء" بنك أوف أمريكا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، إن صناديق السندات شهدت ثاني أكبر دخول للتدفقات لأسبوعية على الإطلاق بواقع 25.9 مليار دولار، إذ تواصل الأسواق الوضع في الحسبان فوز كاسح للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى الشهر القادم، مما قد يعني المزيد من التحفيز المالي.
 
وقال بنك الاستثمار الأمريكي: "تمخض الانتخابات عن موجة زرقاء (فوز الديمقراطيين) تحول بشكل مثير للفضول من إجماع على أنه محفز للنزول إلى الصعود في الأشهر الأخيرة".
 
وقال بنك أوف أمريكا، إن صناديق الأسهم جذبت 4.4 مليار دولار، مدفوعة في الأساس بالأسهم الأمريكية، واستقطبت صناديق السندات الحكومية والخزانة الأمريكية 3.8 مليار دولار في أكبر دخول للتدفقات في 14 أسبوعا، في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر.

بنك أوف أمريكا

بنك الاستثمار الأمريكي

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صناديق السندات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة