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الزراعة تضبط 20 ألف طن أعلاف وخامات تصنيع بدون ترخيص فى مطروح

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 03:22 م
الزراعة تضبط 20 ألف طن أعلاف وخامات تصنيع بدون ترخيص فى مطروح جانب من الحملة
كتب عز النوبى

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن ضبط 20 ألف طن أعلاف وخامات للتصنيع بدون ترخيص من وزارة الزراعة، فى حملة بمحافظة مرسى مطروح، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف.

 

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، إن معلومات وردت عن وجود مخازن للأعلاف بمحافظة مرسى مطروح غير مرخصة وتقوم بتخزين أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة وخامات غير صالحة للاستهلاك الحيوانى، فقد تم التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن مطروح، ومديرية زراعة مطروح.

 

وأضاف سليمان: "وداهمت القوة المخازن والمصنع وتم ضبط أعلاف بدون ترخيص من وزارة الزراعة وصويا غير صالحة للاستهلاك الحيوانى كما تم ضبط 20 ألف طن أعلاف وخامات للتصنيع بدون ترخيص من وزارة الزراعة وعدد مفرمة وخلاطه لفرم مخلفات المجازر بها بقايا ريش ومخلفات دواجن لتصنيع الأعلاف وحوالى و650 طن "كُسب" عباد شمس غير صالح للتصنيع الزراعى و 88 طن أعلاف مجهولة المصدر".

 

شارك فى الحملة المهندس عبد العزيز إمام - مدير الإدارة العامة للأعلاف بوزارة الزراعة، و العميد شريف رشدى - مدير إدارة حماية الثروة الزراعية، والعميد إيهاب أنور - بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والنقيب ابراهيم الشامى - بمديرية أمن مطروح.

 

وأهاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة وللتواصل مع القطاع على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682)

 


وزارة الزراعة

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