التعليم تؤكد توريد 99% من كتب العام الجديد للمخازن ووصول 80% للمديريات

محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة ما تم توريده من المطابع لمخازن الوزارة من كميات وكتب للعام الدراسى الجديد 2020،2021، وصلت إلى أكثر من 99% لجميع الصفوف الدراسية بمرحلة التعليم الأساسى والدمج والمكفوفين وطلاب التعليم الفنى، موضحة أن المديريات سحبت أكثر من 80% من الكميات المطلوبة.



وطالبت وزارة التربية والتعليم المديريات بضرورة سحب الكميات المطلوبة وتوفيرها فى المدارس للطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد، موضحة أن تسليم الكتب غير مرتبط بسداد مصروفات العام الدراسى الجديد.



وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وافق على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).



ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

