الإسكندرية تستعد للعام الدراسى الجديد.. 24 مدرسة جديدة تدخل الخدمة لأول مرة

الإسكندرية جاكلين منير

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تقوم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بتكثيف استعدادتها، من خلال تجهيز المدارس التى ستدخل الخدمة لأول مرة، لتخفيف الكثافة الطلابية، وكذلك تدريب واختيار المعلمين للوظائف الإشرافية، وأيضا التنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا.

24 مدرسة جديدة تدخل الخدمة منها 3 مدارس ببشاير الخير "القبارى"

من جانبه، قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن 21 مدرسة بعدد فصول تصل إلى 417 فصلا ستدخل الخدمة لتخفيض الكثافة فى الفصول بدء من العام الدراسي 2020 -2021، وذلك فى إطار جهود محافظة الإسكندرية وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للاستعداد للعام الدراسى الجديد.

وأشار يوسف الديب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك بالإضافة إلى 3 مدارس جديدة تسلمتها إدارة غرب التعليمية من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بمنطقة بشاير الخير 3 بالقبارى، لتدخل الخدمة لأول مرة العام الدراسى الحالى.

وأوضح يوسف الديب، أن العدد الجديد من الفصول الدراسية يمثل إنشاءات جديدة وتوسعات رأسية وأفقية بالمدارس حيث تم الانتهاء من إنشاء وتوسع 21 مدرسة و417 فصلا بالإدارات التعليمية موزعة كما يلى إدارة المنتزة 10 مدارس بإجمالى عدد 204 فصل دراسي وإدارة وسط 3 مدارس بإجمالى عدد 85 فصلا دراسيا وإدارة الجمرك مدرسة واحدة بإجمالى عدد 6 فصول دراسية وإدارة العجمى 2 مدرسة بإجمالى عدد 23 فصلا دراسيا وبرج العرب 5 مدارس بإجمالى عدد 99 فصلا دراسيا على أن يتم العمل بهذه المدارس والفصول الدراسية مطلع العام الدراسي الجديد.

مبادرة التمكين الرقمى لتدريب المعلمين على "التعليم عن بعد"

وقد أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، مبادرة التمكين الرقمي والتي تستهدف جميع العاملين بمختلف القطاعات بدء من القيادات العليا والمتوسطة والتوجيهات وأيضا المعلمين والإداريين، وذلك بعد أصبح التواصل الرقمي والتعليم عن بعد من المتطلبات الأساسية وبخاصة في ظل الظروف الراهنة ولذلك وتواكبا مع تلك المتطلبات.

وجاءت المبادرة بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ويوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم وهالة كمال مدير عام التعليم العام ورأفت عبدالله حماد مدير عام الشئون التنفيذية.

وقد بدأت إدارة التدريب بالمديرية بقيادة عزة عبد العليم، خطة متكاملة للتمكين الرقمي وبالتنسيق مع الإدارات النوعية بالمديرية وبالإدارت، حيث تم البدء بتنظيم، ورشة عمل تعريفية ببعض تطبيقات ومنصات التواصل الإلكتروني للقيادات المديرية والإدارات والتوجيهات الفنية، وأقيمت ورشة العمل، قدمها محمد بيومي ومصطفي صبرة من خلال تطبيق "زووم" على أن يستكمل الأمر بالتدريب الموسع لباقي الفئات بالتنسيق مع وحدات التدريب والوحدات المتخصصة ذات الصلة بالتعلم الرقمي للتمكين الرقمي لجميع العاملين بقطاع التعليم بمحافظة الإسكندرية.

استعدادات مكثفة لمواجهة فيروس "كورونا" بالتنسيق مع الصحة

من جهه أخرى، وفى ضوء خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بما يتطلب تضافر جهود المؤسسات المختلفة أعلنت مديرية التربية والتعليم عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية ومعهد بحوث الإرشاد الزراعى بالإسكندرية بقيادة يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ودكتور هشام غباشى المديرالاقليمي لغرب الدلتا لمحطات البحوث والتجارب الزراعية، لتطهير وتعقيم جميع مدارس الاسكندرية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسوف يساهم توقيع بروتوكول التعاون المبرم بين الطرفين في توفير بيئة صحية آمنة للطلاب والمعلمين وجميع العامين بالمنشآت التعليمية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية لتوفير العناية الطبية الازمة للطلاب، ووجود غرف للعزل وزائر صحى.

مقابلات شخصية مع 1785 معلما لشغل الوظائف الإشرافية

فيما قامت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بالانتهاء المقابلات الشخصية لشغل الوظائف الإشرافية، وذلك بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية المختلفة، وهى شغل وظيفة موجه وموجه أول وموجه عام" تنسيق خدمات "ووظيفة وكيل ومدير مدرسة فني وموجه وموجه أول وموجه عام فني بإشراف مع إدارات التنسيق بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

وتكونت لجنة اختيار القيادات الإشرافية، من الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية تربية جامعة الإسكندرية، وخالد رمضان كامل مدير مديرية التنظيم والإدارة والمهندس أحمد كمال رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين للجمهورية، والدكتورة ميسون سعد صالح أستاذ متفرغ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الإسكندرية، صلاح الخراشي أستاذ متفرغ بكلية التربية، وطارق فهمى نقيب المعلمين بالإسكندرية رئيس لجنة الأمانة الفنية، هالة كمال مدير عام التعليم العام ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية وجوزف لبيب مدير عام التعليم الفني بالمديرية، متمنيا للمتقدمين للوظائف الإشرافية التوفيق ودوام التقدم والازدهار.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين للوظائف الإشرافية 1785 متقدما والوظائف الإشرافية المقدم عليها وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة لكافة المراحل والإدارات التعليمية وموجه وموجه أول وموجه عام.

تجديد بروتوكول التعاون مع الأزهر الشريف لتنمية الوعى الأخلاقى بين الطلاب

وقد جدد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام مشيخة الأزهر بالإسكندرية بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ومشيخة الأزهر الشريف، بحضور رأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم.

وجاء بروتوكول التعاون لتنفيذ برامج توعية تهدف إلى تنمية الوعى الأخلاقى ومواجهة السلبيات فى المجتمع المصرى لطلاب الإسكندرية بهدف بناء الإنسان المصرى، وتعزيز القيم الأخلاقية الإيجابية بالمجتمع المصرى.



التدريب على التعليم عن بعد



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



المدارس الجديدة ببشاير الخير 3



تدريب المعلمين



جولات وكيل الوزارة على المدارس



جولات وكيل الوزارة على المدارس



جولات وكيل الوزارة على المدارس