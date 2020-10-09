اليوم السابع
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استمرار تجارب لقاح أكسفورد بالهند.. ومسئولون: لا آثار جانبية ضارة حتى الآن

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 03:00 م
استمرار تجارب لقاح أكسفورد بالهند.. ومسئولون: لا آثار جانبية ضارة حتى الآن لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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تواصل الهند إجراء تجارب المرحلة النهائية على لقاح جامعة أكسفورد في 17 موقعا بتعاون مشترك بين معهد أمصال الهند وشركة استرازينيكا المالكه للقاح، وأخبر المسئولون في المعهد الرئيسي IANS أنه لم يتم ملاحظة أي آثار جانبية ضارة بين المتطوعين حتى الآن، مؤكدين أن تجارب المرحلة المتأخرة من لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا ، المعروف باسم كوفيشيلد في الهند ، تجري على قدم وساق في معهد الدراسات العليا للتعليم والبحث الطبي بجيمر، في شانديجار.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news قال أحد المسئولين: "قلة قليلة من الناس أصيبوا بالحمى أو آلام في الجسم بعد إعطاء اللقاح إنه أمر متوقع وطبيعي للغاية بعد إعطاء جرعة اللقاح لا شيء يدعو للقلق".

تم إدراج المعهد كواحد من 17 موقعًا تجريبيًا لإجراء المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية البشرية للقاح كوفيشيلد، وأضاف المسئولون أن 53 مشاركًا في التجارب قد أكملوا بالفعل سبعة أيام من فترة ما بعد التطعيم دون ظهور أي آثار جانبية كبيرة. كما أبلغوا أن المعهد قد فحص 97 متطوعًا حتى الآن وأن 65 منهم قد تلقوا بالفعل الجرعة الأولى من اللقاح.

تم تطوير لقاح كوفيشيلد من قبل جامعة أكسفورد ويتم إنتاجه بكميات كبيرة من قبل معهد أمصال الهند، يأتي ذلك بعد أن توقفت محاكمات كوفيشيلد الشهر الماضي في المملكة المتحدة والهند بعد وقوع حادث إعلاني مع أحد المشاركين في لندن أبلغ المشارك عن رد فعل سلبي شديد مشتبه به عندما تم إعطاؤه جرعة معززة من كوفيشيلد.

بعد ذلك ، أوقفت هيئة تنظيم صحة الأدوية في المملكة المتحدة التجارب هناك،كما أن المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية (CDSCO) قد أخذت بعين الاعتبار الحادثة المبلغ عنها وأمرت المعهد بوقف التجارب في الهند، وتم استئناف المحاكمات في المملكة المتحدة في 12 سبتمبر بعد موافقة من هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة، و استؤنفت المحاكمات في الهند في نفس الأسبوع.

 


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