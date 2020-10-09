احذرى شراء الألعاب القاتلة لطفلك.. تلتف حول الرقبة أو يتم بلعها وتؤدى للوفاة

كتبت أمل علام

حذر تقرير نشرته صحيفة "TheSun" البريطانية، بأنه يمكن أن تؤدي حوامل دمى الأطفال الخطرة إلى خنق الأطفال حتى الموت، فقد وجد تحقيقا أن عددًا من المنتجات التي يتم بيعها عبر الإنترنت تتميز بأسلاك "طويلة جدًا"، والتي يمكن أن تكون مميتة إذا لفت حول رقبة الطفل.



العاب تقتل طفلك

وقالت الصحيفة، تحتوي العديد من الألعاب أيضًا على خرز، يمكن أن ينكسر بسهولة، ويمكن أن تخنق القطع الصغيرة الطفل، وجدت معايير التجارة في أن 9 منتجات مختلفة تم شراؤها من مواقع الأسواق عبر الإنترنت فشلت جميعها في اجتياز اختبارات السلامة.

وأضافت الصحيفة، أنه يتم حث الآباء بدلاً من ذلك على شراء العلامات التجارية المعترف بها من البائعين في المملكة المتحدة.

تنص لوائح السلامة التي تفرضها معايير West Sussex التجارية بإنجلترا، على أن أسلاك "حاملات دمى الأطفال"، يجب ألا يزيد طولها عن 220 ملم.



الاحبال الطويلة تعرض طفلك للخطر

وأوضحت الصحيفة، كان أصحاب الأسلاك الذين فشلوا في اختبارات سلامة المنظمة لديهم أسلاك يصل طولها إلى 325 ملم، أي ما يقرب من 150% من الحد الأقصى.

وقال فريق المعايير التجارية إن هذا يمثل "خطر كبير وقد يؤدى لاختناق الأطفال"، سبق أن حذرت إحدى الأمهات الآباء الآخرين من المخاطر المحتملة للسلاسل، بعد اختناق ابنتها البالغة من العمر عامًا واحدًا بخرزة، مضيفة إن الإضافات الزخرفية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الاختناق أو الاستنشاق أو الابتلاع.



الالعاب القاتلة

أكدت ديبوراه أوركهارت، عضو مجلس الوزراء لشؤون البيئة في مجلس مقاطعة ويست ساسكس بإنجلترا: "هذه نتائج مقلقة وعواقب استخدام أي من هذه الألعاب يمكن أن تكون مدمرة.

وأضافت: أود أن أحث السكان على الشراء فقط من العلامات التجارية الموثوقة والمعترف بها عند شراء المنتجات عبر الإنترنت، يتم حث أي شخص يعتقد أنه قام بشراء منتج غير آمن على الاتصال بمعايير التجارة.