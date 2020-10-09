إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة على طريق الكوامل بمركز سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيبت طالبة وسائق وربة منزل فى حادث انقلاب سيارة على طريق الكوامل دائرة مركز سوهاج، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العقيد محمد علام مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بانقلاب سيارة على الطريق ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بإنقلاب سيارة ومصابين على طريق الكوامل دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو ياسر ع س 38 سنة عامل ويقيم شارع حلمي الشريف دائرة مركز أخميم اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة مها ا م م 15 سنة طالبة وسناء ح ج 50 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية من مستقلي السيارة "اشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.