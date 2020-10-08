اليوم السابع
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وزير القوى العاملة يهنىء اتحاد العمال المصريين بايطاليا بمرور 30 عاماً على تأسيسه

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:29 م
وزير القوى العاملة يهنىء اتحاد العمال المصريين بايطاليا بمرور 30 عاماً على تأسيسه محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب أسامة عبد الحميد

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هنأ محمد سعفان، وزير القوى العاملة من خلال رسالة  صوتية إلى الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد عمال المصريين بالخارج بمرور 30 عاما على تأسيس الاتحاد.
 
كما وجه سعفان التهنئة إلي جميع العاملين المصريين الموجودين فى إيطاليا بهذه المناسبة، متمنيا لهم النجاحات المستمرة التى تعود عليهم بالنفع.
 
ووجه وزير القوي العاملة التهنئة إلي الجالية المصرية بإيطاليا بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيا أن تعم الاحتفالات والانتصارات المصرية كل بقاع الأرض.
 
من جانبه أعرب الدكتور عيسى إسكندر عن سعادته بتهنئة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وتواصله مع اتحاد العمال المصريين بايطاليا، لافتا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الوزير بكل العاملين داخل وخارج مصر.
 
وأشاد إسكندر بالدور الوطنى الذى يقوم به وزير القوى العاملة منذ أن تولى، مؤكدا دوره النقابى فى قطاع البترول، ثم  رئاسته للنقابة العامة للبترول، فضلا عن توليه منصب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

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