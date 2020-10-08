مد خطوط الصرف الصحى بقرية زاوية دهشور بالبدرشين.. صور

تواصل أجهزة محافظة الجيزة بالتنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان، أعمال تركيب خطوط شبكة الصرف الصحى بقرية زاوية دهشور بالبدرشين حيث تم الانتهاء من مد وتركيب 60 متر من إجمالي 600 متر المتبقى من المشروع بمركز ومدينة البدرشين.

وفى السياق أكد المهندس محمد عبد العظيم، المشرف العام على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن هناك مشروعات جديدة جار تسليمها بمحافظة الجيزة بعد أن انتهى الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر أن يتم تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

وأضاف المشرف العام على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تسليم أعمال توسعات محطة مياه أطفيح بطاقة 60 ألف متر مكعب في اليوم، والتي قضت على مشاكل المياه بأطفيح، ومن المقرر أن يتم تسليم 2 مشروع للصرف الصحى مشروع في العياط وأخر في مدينة الصف ليدخل الخدمة خلال شهرين ليخلص الأهالى من معاناة كبيرة استمرت سنوات.

وأشار عبد العظيم، إلى أن محطة مياه منشأة القناطر من المقرر أن يتم دخولها الخدمة منتصف شهر أغسطس المقبل، والتى توفر مياه صالحة للشرب للمدينة وعدد كبير من القرى، كما سيتم تسليم المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 80 ألف متر فى اليوم خلال شهر ما يساعد في تحسين خدمة المياه في مدينة الجيزة.