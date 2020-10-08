"محطة كهرباء البرلس" حكاية أرض وعرة تحولت لإنتاج ضعف كهرباء السد العالى

كفر الشيخ - محمد سليمان

تعددت المشروعات القومية فى محافظة كفر الشيخ، وكان أعظمها مزرعة غليون السمكية، ومحطة كهرباء البرلس العملاقة الواقعة على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ، لتضخ 4800 ميجاوات على الشبكة الرئيسية لكهرباء مصر، وبخبرة المانية مصرية تحولت أرض وعرة مجاورة للبحر المتوسط لا تتناسب لإقامة محطة كهرباء عملاقة، لموقع متميز للمحطة بعد علاج للتربة، لتكون شاهداً على تحدى كبير لرجال مصر من مهندسين وفنيين وعمال.

فتم وضع حجر الأساس لتنفيذ محطة كهرباء البرلس، يوم 30 سبتمبر 2015، وإفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشار الألمانية أنجيلا ميركل، المرحلة الأولى منها محطة كهرباء البرلس عبر الفيديو كونفرانس فى 2 مارس 2017م بطاقة إنتاجية 1600 ميجاوات، وتم تركيب 12 مدلولاً على عدة مراحل، وإفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المحطة بكامل طاقتها الثلاثاء 24 يوليو 2018م.

والمحطة تعتبر أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية فى الشرق الأوسط، وتقع على بُعد 16 كيلومتر من ميناء البرلس، وتقع محطة البرلس على مساحة 250 فدانا، وتنتج 480 ألف ميجاوات كهرباء، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2 مليار يورر، وتم تنفيذها خلال 33 شهرًا فقط بدلاً من 7 سنوات، والمحطة ضمن 3 محطات تعاقدت عليها وزارة الكهرباء مع شركة سيمنز، ووزن التوربين الواحد حوالى 500 طن.

وفرت المحطة خلال فترة عملها 9 آلاف عامل ومهندس وفنى سابقوا الزمن للإنتهاء منها فى 33 شهرا فقط، وعدد ساعات العمل 47 مليون ساعة عمل دون إصابات.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً حمل رقم 234 لسنة 2018، بتخصيص مساحة 21 فدان تعادل "88337 م مربع" من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة سور حول المحطة، والكوادر المصرية تلقت تدريبات لتشغيل المحطة بنسبة 100%.



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محطة كهرباء البرلس فى كفر الشيخ (3)



محطة كهرباء البرلس فى كفر الشيخ (4)



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محطة كهرباء البرلس فى كفر الشيخ (6)



محطة كهرباء البرلس فى كفر الشيخ (7)



محطة كهرباء البرلس فى كفر الشيخ (8)



محطة كهرباء البرلس فى كفر الشيخ (9)



محطة كهرباء البرلس فى كفر الشيخ (10)



محطة كهرباء البرلس فى كفر الشيخ (11)