محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود وأعمال التطوير بمدينة المحلة

الغربية _ عادل ضرة

تفقد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، اليوم الخميس، أعمال تطوير بوابة مدينة المحلة والمسندة لإحدى الشركات الوطنية، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر، ورافقه فى الجولة الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام.

وانتقل المحافظ ومرافقيه لتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود والمسند الهيئة القومية للإنتاج الحربي بقيمة إجمالية بلغت سبعة ونصف مليون.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين، وأمر على الفور بتركيب التند الخاصة بهم على نفقة المشروع، ووجه المحافظ رئيس مدينة سمنود باختبار ميل الشارع من خلال تجربة عملية باستخدام سيارات الحماية المدنية للتأكد من صرف مياه الأمطار في المجرى المائي المخصص لها، كما تفقد المحافظ كنيسة السيدة العذراء ومسجد عبد الله عاص المتواجدين داخل المسار موجهاً بمخاطبة وزارة الآثار لسرعة الانتهاء من الأعمال.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء سور لمصنع تدوير القمامة بالمحلة، والذى يأتى فى إطار خطة المحافظة برفع كفاءة وتطوير المصنع.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بغلق وتشميع 2 محل على الطريق السريع لتعديهم على حرم الطريق وإشعال النيران في المخلفات.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة و أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة و ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة والعميد عادل شرشر رئيس مجلس ومدينة سمنود ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.