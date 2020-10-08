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"فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن".. شاهد نص خطبة الجمعة غدا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 11:54 م
"فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن".. شاهد نص خطبة الجمعة غدا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب على عبد الرحمن

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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا بعنوان "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة غدا فى الإسكندرية من مسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى، المقرر افتتاحه غدا.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى تصريحات له أن نصر أكتوبر يشكل تاريخًا عظيمًا لجيل عظيم من الشهداء الذين آثروا ما عند الله "عز وجل" على الدنيا وما فيها، وآثروا أوطانهم على أنفسهم ، فسجل التاريخ أسماءهم بحروف من نور فى سماء الفداء والتضحية ، فالشهادة عز وشرف، فقد ضحى من قبلنا لنعيش أعزة ، ويجب أن نضحى ليعيش أبناؤنا وأحفادنا أعزة ، زرع من قبلنا لنحصد ، ونحن نزرع ليحصد من بعدنا

وتفتتح وزارة الأوقاف غدا الجمعة، 21 مسجدًا، في 5 محافظات بينها 7 مساجد بشمال سيناء، ومسجدين بالإسكندرية، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى الآن 337 مسجدًا بزيادة 23 مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.


والمساجد المقرر افتتاحها في المحافظات هي :" مسجد الشهيد أحمد المنسي - سوق الجملة - برج العرب، ومسجد الشهيد مصطفى أحمد مصطفى - محور المحمودية في الإسكندرية، و7 مساجد بشمال سيناء هي:"مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش، مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريش، مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش، عمورية قرية عمورية بئر العبد، ال عمار قرية رمانة بئر العبد، الغزلان حي الغزلان بئر العبد، التجمع العمراني حي ابني بيتك العريش".

وفى محافظة أسيوط تتفتح مديرية الأوقاف مساجد "الهادي البشير – عزبة المراكبية البداري، الرحمن – شو القنطرة – ابنوب، الري – ديروط، وزارة الرى، محمود سليمان – نزلة عبد اللاه- ديروط، الأحمدى – نزلة عبد اللاه – ديروط، الفتح الإسلامي – بانوب- ديروط، بلال بن رباح- شلشن – ديروط، القاضي – حبلصه – القوصية، الرحمن – عزبة يوسف – البداري".


وفى البحيرة تفتتح مديرية أوقاف البحيرة مسجد ابراهيم عبد العال سيدى شحاتة – كفر الدوار، وفى الدقهلية سيتم افتتاح مسجدى "الديسة عزبة الديسة بني عبيد، السوابعة ميت يعيش".


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