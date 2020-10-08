اليوم السابع
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ضبط حفاضات أطفال منتهية الصلاحية فى حملة رقابية بالمنيا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:38 م
ضبط حفاضات أطفال منتهية الصلاحية فى حملة رقابية بالمنيا حملة على مخازن الإدوية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تمكنت حملة رقابية للتفتيش على مخازن الأدوية ومصانع البوتاجاز، من ضبط كمية من حفاضات الأطفال منتهية الصلاحية بأحد المخازن.

وكان العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، قد وجه النواب بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وقد شنت الوحدة المحلية، حملة مكبرة برئاسة الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المدينة من الدفاع المدنى والتموين والامن الصناعى والمخلفات الصلبه، أداره البيئه والتفتيش الادارى وحى غرب المدينه، للتفتيش على شركات الأدوية والمخازن التابعة لها ومستودع البوتاجاز ومخزن البوتاجاز بالحى.

وقد تمكنت الحملة من رصد مخالفات بأحد مخازن الأدوية والتحفظ على " حفاضات أطفال" للأطفال منتهى الصلاحية بحى غرب المدينة.

وأكد نائب رئيس المركز، أن الوحدة المحلية مستمرة بعمل تلك الحملات قياما بدورها فى الحفاظ على صحة المواطنين والتأكد من جودة المنتجات والسلع المقدمة لهم .

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حملة على مخازن الإدوية

 

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حملة على مخازن الإدوية

 

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حملة على مخازن الإدوية

 

 


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