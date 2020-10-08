روسيا تجرى مباحثات لعقد لقاء بين أذربيجان وأرمينيا فى موسكو

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن روسيا تجرى مباحثات لعقد لقاء محتمل بين أذربيجان وأرمينيا فى موسكو.

أعلنت الرئاسة الروسية أنه لا توجد خطط حاليا حول عقد قمة ثلاثية لرؤساء روسيا وأرمينيا وأذربيجان لحل النزاع فى ناجورنى كاراباخ، وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميترى بيسكوف فى تصريح صحفى اليوم الخميس:" أى اتصالات يمكن أن تساعد فى حل الوضع وإخراجه من مرحلة الصراع المسلح لا يمكن إلا أن نرحب بها، ولكن لا نتحدث فى الوقت الحالى عن عقد قمة ثلاثية بين رؤساء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بهذا الشأن"، موضحا أن بلاده منخرطة فى حوار على مستويات مختلفة، بما فى ذلك على أعلى المستويات للتسوية فى كاراباخ.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين دعا أمس الأربعاء إلى وقف إطلاق النار فى ناجورنى كاراباخ فى أسرع وقت ممكن.

كما بحث وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو فى وقت سابق هاتفيا مع نظيريه الأرمينى دافيد تونويان والأذربيجانى زاكير جانسانوف الوضع فى الإقليم.