اليوم السابع
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ترامب يدخل المكتب البيضاوى لأول مرة منذ عودته للبيت الأبيض

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:00 ص
ترامب يدخل المكتب البيضاوى لأول مرة منذ عودته للبيت الأبيض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات

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قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل اليوم الأربعاء المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض للمرة الأولى منذ عودته من مستشفى عسكري حيث كان يعالج من "كوفيد-19"، وقال ترامب في تغريدة بعد ذلك بوقت قليل "تلقيت إفادة للتو بشأن الإعصار دلتا وتحدثت مع جريج أبوت حاكم ولاية تكساس وجون بيل إدواردز حاكم ولاية لويزيانا"، وشوهد أحد جنود المارينز واقفا أمام مدخل المكتب البيضاوي، في إشارة إلى أن ترامب موجود بداخله.

وكان طبيب البيت الأبيض أفاد في وقت سابق من اليوم بأنه لا أثر لأعراض "كوفيد-19" في جسد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة، مضيفا أن الرئيس لم يستخدم الأكسجين الإضافي منذ كان في المستشفى.

وعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الاثنين إلى البيت الأبيض بعد أن قضى عدة أيام في مركز "وولتر ريد" العسكري حيث تلقى علاجا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.


دونالد ترامب

أمريكا

البيت الأبيض

الولايات المتحدة

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