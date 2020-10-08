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انتهاكات تميم.. جرائم بشعة لتنظيم الحمدين ضد العمالة الأجنبية فى الدوحة

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:50 ص
انتهاكات تميم.. جرائم بشعة لتنظيم الحمدين ضد العمالة الأجنبية فى الدوحة انتهاكات العمالة في قطر
كتب محمود العمرى

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يواصل النظام القطري انتهاكاته ضد العمالة الأجنبية لديه، والتي كان آخرها اقتحام أماكنهم وطرد وسجن الكثير منهم بحجة أنهم يجرون عليهم فحوصات طبية، إلا أنه تم اقتياد البعض منهم في أماكن مجهولة، وهو ما كشفته تقارير دولية منتقدة تعامل النظام القطري مع هؤلاء العمال الاجانب.

وكشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت عن لقطات مسربة من داخل أماكن العمالة الأجنبية في الدوحة، والتي توضح مدى التعامل السيئ معهم، والانتهاكات المستمرة ضدهم، وبيّن الفيديو مدى التعسف والجرائم التي تمارس مع العمالة الأجنبية هناك.

ولفت التقرير إلى أن السلطات القطرية أصبحت تهدد حياة ملايين الأسر الفقيرة في الدول الآسيوية بسبب طرد العمال لبلادهم وسط تفشي كورونا قبل أن يتم فحصهم طبيا وعلاجهم، حيث يمثل العمال الأجانب 90% من سكان قطر، فيبلغ عددهم 2.7 مليون نسمة.


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