الفرق المتنقلة تجوب قرى محافظة الغربية للكشف عن الأمراض المزمنة.. صور

الغربية _ عادل ضرة

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن بذل الفرق المتنقلة بالمحافظة أقصى جهدها، من أجل الوصول إلى جميع قرى ونجوع المحافظة، لتحقيق المستهدف وخدمة المواطنين وتقديم الرعايه الكاملة، وذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والضغط والسكر والاعتلال الكلوي، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، في بيان له اليوم، إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين، والكشف المبكر عن مرضى السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهرى.

وأوضح وكيل الصحة بالغربية، أنه يتم الكشف والفحوصات بفرق مدربة من القطاع الطبي وكذلك فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب وغيرها، بالإضافة إلي القوافل العلاجية، وتقديم التوعيه والتثقيف الصحي وانتشار الرائدات الريفيات بقري ومراكز المحافظة.



فرق متنقلة تجوب قري محافظه الغربيه للكشف عن الأمراض المزمنة (1)



فرق متنقلة تجوب قري محافظه الغربيه للكشف عن الأمراض المزمنة (2)



فرق متنقلة تجوب قري محافظه الغربيه للكشف عن الأمراض المزمنة (3)