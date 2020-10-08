وهذه الحصيلة اليومية هي الأعلى في البلاد منذ وصول الجائحة إليها، وتأتي بعد أن سجلت التشيك الأربعاء 4457 إصابة، ما كان يمثل عددا قياسيا قبل ارتفاع اليوم.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 35 وفاة جديدة جراء المرض في البلاد، مقابل 13 في بيانات الأربعاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في التشيك 829 شخصا.

وتواجه التشيك، التي يقطنها 10.7 مليون شخص، على مدار الأسبوعين الماضيين أسرع وتيرة ارتفاع للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في أوروبا، من حيث عدد السكان.