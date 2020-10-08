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الاتحاد الأوروبى: حان الوقت لبريطانيا لإعادة بناء الثقة بشأن بريكست

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:51 م
الاتحاد الأوروبى: حان الوقت لبريطانيا لإعادة بناء الثقة بشأن بريكست الاتحاد الأوروبى
كتب أحمد عرفة

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قال الاتحاد الأوروبى، أنه حان الوقت لبريطانيا لإعادة بناء الثقة بشأن بريكست، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق حذر رئيس المحكمة العليا البريطانى السابق أن استراتيجية حكومة المملكة المتحدة الخاصة بالبريكست فى خطر دفع البلاد إلى منحدر زلق للغاية نحو الديكتاتورية أو الاستبداد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان، فإن اللورد نيوبيرجر، ألقى تصريحات أمام اجتماعا عبر الإنترنت للنواب، أدان فيها مشروع قانون السوق الداخلى الذى يمكن الحكومة من خرق القانون الدولى ويسعى بعض صلاحيتها من الطعن القانونى.

 وقال نيوبرجر، إنه بمجرد حرمان الناس من حق الذهاب إلى المحكمة لتحدى الحكومة، فإنك فى ديكتاتورية، وفى طغيان. وحق المتقاضين فى اللجوء إلى المحكمة لحماية حقوقهم وضمان أن الحكومة تمتثل لالتزاماتها القانونية هو أمر أساسى لأى نظام قد تكون فى منحدر زلق للغاية.


الاتحاد الاوروبى

بريطانيا

بريكست

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