ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.64% وسط صعود 16 قطاعاً

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% رابحاً 53.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8412.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.22% خاسراً 32.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1500.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 436.5 مليون سهم بقيمة 11.3 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4.02%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.99%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.98%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.65%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.56%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.64%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.49%، فيما تراجع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.17%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.07%، ثم قطاعي البنوك والاستثمار والتمويل بنسبة 0.05%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 107 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 9.23%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 5.79%، فيما تراجع 80 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.19%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 2.73%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 2.38%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 617.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة)، عن توقيع تعديل لاتفاقية الشراكة بين الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي ("أجيك"، شركة تابعة للمتقدمة) وشركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة (شركة تابعة لشركة إس كي غاز المحدودة) بإضافة مصنع للآيسوبروبانول بطاقة استيعابية تبلغ (70.000) طن في السنة، بالإضافة إلى مصنعي معالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين) ومعالجة البروبيلين (لإنتاج البولي بروبيلين)، والذي سبق الإعلان عنه سابقاً (المشروع).

ويعد إدراج الآيسوبروبانول جزءًا من الإستراتيجية لتعزيز الصناعة التحويلية بما يتماشى مع رؤية المملكة (2030)، ويستخدم الآيسوبروبانول في مجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك معقمات الأيدي والتطبيقات الطبية وصناعة الإلكترونيات وما إلى ذلك.

وفي سياق آخر أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، أن مجلس إدارتها في دورته الجديدة، التي بدأت اعتباراً من 26 سبتمبر لمدة 3 سنوات، تنتهي بتاريخ 25 سبتمبر لعام 2023، والمنتخب من قبل الجمعية العامة العادية، وتم تعيين كلٍ من جمال بن ماجد بن ثنيه ـــ رئيساً لمجلس الإدارة، عبد الله إبراهيم الهويش ـــ نائباً لرئيس المجلس.

فيما تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة وهم أحمد بشناق، عبد الله إبراهيم الهويش، عارف الهرمي، كما تم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة وهم محمد الحفني، عبد الله إبراهيم الهويش، أسامة باريان، عارف الهرمي.