أمين عام أوبك يؤكد أن الأسوأ لسوق النفط انتهى

قال محمد باركيندو أمين عام أوبك اليوم الخميس، إن الأسوأ لسوق النفط انتهى، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكانت قد قالت أوبك اليوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ الذروة في أواخر العقد القادم وقد يبدأ في التراجع بحلول ذلك الوقت، في تحول كبير لمنظمة المنتجين تعكس التأثير المستمر لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد وعادات المستهلكين.
يأتي التنبؤ الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الوارد في توقعات النفط العالمي 2020 للمنظمة، في ظل تنامي عدد من التوقعات الأخرى بأن الجائحة ربما تمثل نقطة تحول لذروة الطلب على النفط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة