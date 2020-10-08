أمين عام أوبك يؤكد أن الأسوأ لسوق النفط انتهى

رويترز

قال محمد باركيندو أمين عام أوبك اليوم الخميس، إن الأسوأ لسوق النفط انتهى، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت قد قالت أوبك اليوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ الذروة في أواخر العقد القادم وقد يبدأ في التراجع بحلول ذلك الوقت، في تحول كبير لمنظمة المنتجين تعكس التأثير المستمر لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد وعادات المستهلكين.