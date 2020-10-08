أكبر مجلة طبية أمريكية تنتقد ترامب بسبب الفشل فى إدارة أزمة كورونا

كتبت أمل علام

فى خطوة غير مسبوقة، نشرت مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين افتتاحية كتبها محرروها تدين إدارة ترامب لكيفية الاستجابته لوباء فيروس كورونا Covid-19، ودعت إلى استبعاد القيادة الحالية فى الولايات المتحدة، وذلك وفقا لما ذكره موقع CNN الإخبارى.

وقال الدكتور إريك روبين، رئيس تحرير المجلة الطبية ومؤلف الافتتاحية الجديدة: "نادرًا ما ننشر مقالات افتتاحية موقعة من قبل جميع المحررين".

وتوضح الافتتاحية، التي قال روبن إنها تمت صياغتها فى أغسطس، كيف تتصدر الولايات المتحدة العالم فى حالات الإصابة والوفيات Covid-19 حتى الآن، وأنه تم تشخيص أكثر من 7.5 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس كورونا Covid-19 وتوفى أكثر من 200 ألف شخص بسبب المرض.

وأضاف، لقد أنتجت هذه الأزمة اختبارًا للقيادة، مع عدم وجود خيارات جيدة لمكافحة مسببات الأمراض الجديدة، واضطرت البلدان إلى اتخاذ خيارات صعبة حول كيفية الاستجابة، هنا فى الولايات المتحدة، فشل قادتنا فى هذا الاختبار، لقد واجهوا أزمة وحولوها إلى مأساة".

وأوضح روبن أنه لا يؤيد مرشحًا، لكنه يقدم نقدًا لاذعًا لقيادة إدارة ترامب أثناء وباء فيروس كورونا.

وقالت الافتتاحية: "أى شخص آخر بدد الأرواح والمال بشكل متهور بهذه الطريقة سيعانى من عواقب قانونية، لقد ادعى قادتنا إلى حد كبير الحصانة عن أفعالهم، لكن هذه الانتخابات تمنحنا القدرة على إصدار الأحكام، عندما يتعلق الأمر بالاستجابة لأكبر أزمة صحية عامة في عصرنا، فإن قادتنا السياسيين الحاليين أظهروا أنهم غير أكفاء بشكل خطير، لا ينبغي أن نحثهم ونسمح بموت آلاف الأمريكيين الآخرين بالسماح لهم بالاحتفاظ بوظائفهم.

بدأت مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين النشر في عام 1812، ولم يكن هناك سوى 4 مقالات افتتاحية سابقة موقعة بشكل جماعي من قبل محرريها في الماضي القريب: واحدة في عام 2014 حول وسائل منع الحمل، نعي في نفس العام لرئيس تحرير سابق، مقالة افتتاحية في ذلك العام حول أبحاث معايير الرعاية، وافتتاحية في عام 2019 حول الإجهاض.

وأوضحت المجلة، السبب في عدم نشرنا افتتاحية حول الانتخابات هو أننا لسنا مجلة سياسية، ولا أعتقد أننا نريد أن نكون مجلة سياسية، لكن القضية هنا تدور حول الحقيقة، وليس حول الرأي، لقد تم ارتكاب العديد من الأخطاء التي لم تكن مجرد حماقة، ولكن متهورة وأعتقد أننا نريد من الناس أن يدركوا أن هناك حقائق هنا، وليس مجرد آراء".



المطالبة باستبعاد ترامب

وأضاف، "على سبيل المثال، الأقنعة تعمل، أعمال التباعد الاجتماعي، أعمال الحجر الصحي والعزل، إنها ليست آراء، ربما يكون قرار عدم استخدامها قرارًا سياسيًا، لكن محاولة الإيحاء بأنها ليست حقيقية أمر تخيلي وخطير، ليس لدينا القادة المناسبون لهذا الوباء، أعتقد أننا بحاجة إلى قيادة أفضل."

مجلة نيو إنجلاند الطبية ليست المنشور الطبي أو العلمي الوحيد الذي يتخذ موقفًا سياسيًا وسط الوباء وقبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

في سبتمبر، أعلنت مجلة Scientific American أنها تدعم نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس ترامب، الذي انتقدته لرفضه العلم، يمثل هذا الإعلان أول تأييد نشرته الصحيفة لمرشح رئاسي في تاريخها الممتد 175 عامًا.