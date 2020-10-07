رئيس الفريق البحثى بالقومي للبحوث:لقاح كورونا المصرى سيكون أكثر أمانا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث ورئيس الفريق البحثى للقاح كورونا المصرى، في تصريح خاص لــ "اليوم السابع " ان اللقاح المصرى الأول لفيروس كورونا والذى بدأ الاختبار على 4 أنواع من الحيوانات،والتي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية يتميز بالأمان عن لقاح استرازينيكا ومودرنا، حيث قمنا بتطبيق المعاييروالخطوط الاسترشادية لمنظمة الصحة العالمية، وكانت النتائج واعدة في الحيوانات.

وقال: أن اللقاح المصرى أثبت فعاليته في تحفيز الجهاز المناعى لإنتاج أجسام مناعية مضادة لفيروس كورونا، موضحا أنه تم عمل الملف العلمى الخاص بالاختبارات الاكلينيكية وجارى حاليا عرض الملف على هيئة الدواء المصرى المنوط بها التصريح بإجراء التجارب الاكلينيكية، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الاختبارات أواخرهذا الشهر.

وأضاف، أن المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية ستبدأ على عدد 100 شخص سليم بعد إجراء التحاليل اللازمة لهم، وبعد أخذ النتائج والمتابعة، بعدها ستبدأ المرحلة الثانية حتى نصل إلى المرحلة الثالثة التي يتم بعدها إنتاج اللقاح في حاله نجاحه والموافقة عليه.

وأكدرئيس الفريق البحثى للقاح كورونا المصرى، أن هناك أكثر من لقاح جارى اجراء الاختبارات ما قبل السريرية له، ولكن هذا اللقاح الذى يسمى لقاح فيروس كورونا المثبط " Covid 19 Vaccin1 " أى لقاح كورونا الأول.

وقال على: لدينا مستوى عالى من الخبرة فى هذا المجال، وكل هذه التجارب أجريت بالمركز القومى للبحوث وبتمويل مصري، وبدعم من أكاديمية البحث العلمى.

وأوضح، أن اتجاهات تصنيع اللقاح معروفة من زمن ولدينا الخبرة فيها وقبل ذلك تم تصنيع لقاح انفلونزا الطيور، وقمنا بعمل لقاح لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية " ميرس "، ولكن لم نكمل التجارب لأنه لم ينتشر في مصر، وتم نشر هذه الأبحاث في المجلات العلمية العالمية، موضحا أنه سيتم اجراء التجارب بعد الموافقة على الملف العلمى، حيث يقوم 10 من الباحثين المصريين بالمركز القومى للبحوث بإجراء التجارب برئاستى.

وأشار إلى أن لقاح استرازينيكا ومودرنا تسببا في حدوث بعض الآثار الجانبية، ولا نعرف ماذا يحدث لكن اللقاح المصرى أكثر أمانا ، هو واللقاحين الصينيين ، لانهم ليس بهم عناصر أخرى مضافة غير الفيروس .