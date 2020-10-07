معاينة عقار شب بداخله حريق دون إصابات فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث، بمركز شرطة منشأة القناطر فى الجيزة، عقار اشتعل به حريق، لحصر التلفيات والخسائر التى لحقت به، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، حيث لم يتهم مالك العقار أحدا بالتسبب ف نشوب الحريق الذى لم يسفر عن إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار فى منطقة المنصورية، بمنشأة القناطر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتم محاصرة الحريق وإخماده، قبل امتداد النيران للعقارات المجاورة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة ، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.