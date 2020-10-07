كيف يمكن علاج ضرر القلب وما الخطوات اللازمة؟

كتبت إيناس البنا

يحدث قصور القلب عندما يواجه القلب صعوبات في ضخ الدم ، وضعف القلب يعني قلة تدفق الدم إلى الخلايا، مما يسبب انزعاجًا شديدًا بما في ذلك ضيق التنفس والتعب وفشل القلب في الحالات القصوى.

في أي مرحلة يجب استشارة الطبيب لفشل القلب؟

يجب على المريض استشارة الطبيب وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth” ، عندما يبدأ في الشعور بآلام الصدر المفاجئة والحادة وغير المتوقعة، والتي تأتي مع ضيق في التنفس أو التعرق أو الغثيان أو الضعف، ويجب على الشخص أيضًا أن يراقب إيقاع قلبه وأن يكون على دراية بنبضات القلب السريعة بشكل غير طبيعي ، خاصة إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس لا يهدأ بالراحة.

كيف يمكن علاج قصور القلب عبر المراحل وخيارات العلاج؟



يتطور قصور القلب مع مرور الوقت، عندما يضعف الضخ، يحاول الجسم تعويض ذلك بآليات هرمونية وآليات أخرى، وتصنف جمعية القلب في نيويورك هذا إلى 4 مراحل (NYHA Class 1-4) ، ويختلف العلاج في كل مرحلة، ولكن بمجرد تقدم المريض إلى المرحلة التالية ، يكاد يكون من المستحيل عكسه.

أثناء وجوده في المراحل الأولى من قصور القلب ، يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة جنبًا إلى جنب مع الأدوية في إدارة الحالة ، في حالة فشل القلب المتقدم ، فإن خيارات العلاج مثل إجراء زرع القلب إلى جانب العلاج ضرورية للمريض.

وفقًا للمبادئ التوجيهية للمرضى فوق سن 65 عامًا ، لا يتم تقديم زراعة القلب نظرًا لتأثيرها على مثبطات المناعة الكلوية، ومن ثم فإن جهاز البطين الأيسر هو خيار قابل للتطبيق لمثل هذه المجموعة من المرضى، حيث يساعد الجهاز المريض على أن يعيش حياة أكثر نشاطًا.

وتصبح طريقة جديدة للحياة ، "طبيعية جديدة". في حين أن التعود على استخدام جهاز مساعدة البطين الأيسر قد يستغرق بعض الوقت ، فإنه يحسن أيضًا من قوة المريض للمشاركة في الأنشطة التي لم يكن بمقدوره القيام بها من قبل. بعد العلاج ، يجب على المريض اتباع الاحتياطات الآتية:

راقب وزنك

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا

عش حياة نشطة

تجنب التوتر

احصل على قسط كافي من النوم