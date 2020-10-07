ضبط 32 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم الأربعاء، ضبط 32 قضية تموينية، على النحو التالى، خلال حملة في مجال ضبط القضايا التموينية، تحت إشراف اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، حيث أسفرت نتائج الحملة التموينية، عن ضبط قضية سلع منتهية الصلاحية، و6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و12 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار،و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، اليوم، الأربعاء، من ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام و20 جرام حشيش و115 قرص مخدر و20 جرام هيروين.

وفى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية، تم ضبط 5 قضايا، علي النحو التالى: تم تحرير 2 محضر ضد المخالفين لقانون البيئة، وتم تحرير 3 محضر ضد المخالفين لقانون الزراعة.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.