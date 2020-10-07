رئيس جامعة القناة يستقبل سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبل اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، السفيرة بيبانا كرنسويلو، سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة وسفارة غينيا، فيما يخص استقبال الطلاب للدراسة بجامعة قناة السويس.

ورحب الدكتور أحمد زكى، بالسفيرة والوفد المرافق لها، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم كافة التسهيلات للطلاب الوافدين، وذلك لضمان سرعة اندماج الطلاب في العملية التعليمية وغير التعليمية، حيث تتيح الجامعة لطلابها الوافدين المشاركة بالأنشطة الطلابية المختلفة، والتى تساعد الطالب على التكيف السريع مع المنظومة التعليمية.

كما أشار الدكتور أحمد زكى إلى قيام الجامعة بتدريب أكثر من 259 متدربا من دول أفريقيا، ضمن برنامج التعاون الثلاثي بين جامعة قناة السويس وهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا)، ووزارة الخارجية المصرية، ممثلة فى الوكالة المصرية للشراكة والتنمية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى إقامة دورات تدريبية للدول الأفريقية فى مختلف المجالات، ومستمرة هذه الشراكة على مدار عشرين عام أقيم خلالها عدة برامج لتدريب العاملين فى مجال الرعاية الصحية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة توفر سكن متميز للطلاب الوافدين بالجناح المخصص للوافدين بالمدن الجامعية سواء للطلبة أو الطالبات.

وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس، أن الجامعة لديها مراكز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وكذلك مراكز لتعليم اللغة الإنجليزية.

ومن جانبها اشادت سفيرة غينيا بمستوى الخدمات والتسهيلات التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين متمنيه زيادة سبل التعاون المشترك بين الجانبين مشيره إلى أن اللغة الأولى فى غنيا هى الاسبانية واللغة الثانية الفرنسية مما يتطلب أن يحصل الطالب على دورات تدريبية باللغة الانجليزية والعربية حتى يستطيع الطلاب متابعة الدراسة باللغة الإنجليزية.

كما حرص الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة على تقديم درع جامعة قناة السويس للسفيرة دعما من الجامعة لسبل التعاون بين الجانبين، حضر اللقاء الدكتور عطوه المتولى عطوه منسق عام الوافدين بالجامعة.

رئيس جامعة القناة يستقبل سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية

رئيس جامعة القناة يستقبل سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية