اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير اقتصادي يكشف أهمية استثمارات الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 10:37 م
خبير اقتصادي يكشف أهمية استثمارات الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر عبد المنعم السيد
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أهمية بروتوكول التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية، موضحًا أن هذا البروتوكول يزيد من استثمارات الوكالة الأمريكية في مصر وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادى المصرى.

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن حجم إنفاق هذه الوكالة من استثمارات يصل إلى 800 مليون دولار، وهو رقم كبير، موضحًا أن هذا البروتوكول سيزيد من حجم التمويل والاستثمارات لتلك الوكالة.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الوكالة ستضخ خلال الفترة الراهنة استثمارات بـ 22,8 مليون دولار، يدعم من خلاله عدة قطاعات.

وفى وقت سابق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاتفاقيات المشتركة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم ريادة الأعمال في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأتي ضمن شركاء التنمية، الذين ساهموا في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ 2011.


عبد المنعم السيد

استثمارات

الوكاله الامريكيه للتنميه

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف المصرية.. 6 أكتوبر 1973 حرب العزة واستعادة الأرض والكرامة.. أبطال الحرب يستعيدون ذكريات الملحمة.. الوكالة الدولية تسلم مصر تقرير مراجعة البنية التحتية النووية.. بلومبرج تشيد بعودة اقتصاد مصر للنمو

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 11:00 م

سفير مصر بلندن: اقتصاد مصر يحظى بتوقعات نمو إيجابية من البنك الأوروبي للتنمية

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 04:30 م

اقتصاد مصر على الطريق الصحيح.. "بلومبرج" تشيد بعودة النمو رغم آثار كورونا.. الشبكة الأمريكية تضع الاقتصاد المصرى بقائمة "الكبار" عربياً.. والبنك الأوروبي يؤكد ثقته فى مشروعات البناء المصرية وقطاع الاتصالات

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 12:34 م

بلومبرج تؤكد عودة اقتصاد مصر للنمو في أول توسع خلال 14 شهرا

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 11:01 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة