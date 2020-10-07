تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. و"دبى" تخسر 1.2 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.28% رابحاً 4.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1449.38 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.26% رابحاً 11.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4494.528 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 674.880 مليار درهم، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.14% رابحاً 5.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3608.120 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.57% خاسراً 12.79 نقطة ليغلق عند مستوى 2212.73 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.84% خاسراً 83.85 نقطة ليغلق عند مستوى 9932.43 نقطة، ونزل مؤشر سوق الأسهم السعودية.



بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.98% رابحاً 79.91 نقطة ليغلق عند مستوى 8257.67 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.83% خاسراً 264.72 نقطة ليغلق عند مستوى 14212.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 505.8 مليون سهم بقيمة 11.4 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.89%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.81%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.41%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.36%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.91%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والمواد الأساسية بنسبة 0.89%، 0.82%، على التوالي، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.83%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.64%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.23%.

وقفز 134 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 9.96%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.90%، ثم سهم "عناية" بنسبة 9.90%، فيما تراجع 55 سهماً على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 4%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 2.57%، ثم سهم "بنيان ريت" بنسبة 2.27%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 789.5 مليون ريال سعودي.





بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28% رابحاً 4.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1449.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.2 مليون سهم بقيمة 866.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 22.17% مدفوعاً بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 5.26%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 16.14% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة ترافكو بنسبة 2.15%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.66%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.20%.

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.69% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 10%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.75%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.11% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 1.15%، مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.66%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.39%.

كما تراجعت أسهم مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت، المؤسسة العربية المصرفية، بنسبة 1.35%، 0.40%، 0.33%، على التوالي.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% رابحاً 11.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4494.528 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 674.880 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 95 مليون سهم، بقيمة 327.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1614 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.21%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.28%، ثم سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات-مجموعة اتصالات بنسبة 0.96%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 0.68%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 1.96%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 1.74%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 1.57%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 86.7 مليون درهم.





بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.78% رابحاً 43.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5689.49 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% رابحاً 53.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6325.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57% رابحاً 25.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4425.10 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.9% رابحاً 39.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4480.67 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 374.1 مليون سهم بقيمة 71.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.19%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاعي الخدمات المالية والمنافع بنسبة 0.47%، 0.30%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.85%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.68%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%.

وجاء سهم البنك الأهلي الكويتي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6%، يليه سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 5.94%، ثم سهم بنك الكويت الدولي بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم شركة بيت الطاقة القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.33% يليه سهم شركة أركان الكويت العقارية بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 4.86%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.14% رابحاً 5.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3608.120 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال عبر تنفيذ 289 صفقة لعدد 35 سهماً.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 4.46%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 3.30%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.94%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.08%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 1.33%، ثم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 1.15%، فيما تصدر سهم "سندات التنمية الحكومية 53" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 369.9 ألف ريال عماني.



بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.57% خاسراً 12.79 نقطة ليغلق عند مستوى 2212.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 237.9 مليون سهم محققة ما قيمته 140.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3647 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.67%، يليه قطاع الاستثمار بنسبة 0.89%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.42%، 0.34%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.02%.

وقفزت 5 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.61%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.34%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.58%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.75%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.2 مليون ورقة بقيمة 29.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.48%.





بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.84% خاسراً 83.85 نقطة ليغلق عند مستوى 9932.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 438 مليون سهم بقيمة 746.1 مليون ريال عبر تنفيذ 11.9 ألف صفقة، وتراجع 35 سهماً، وارتفع 14 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.78%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.48%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع النقل وحيداً بنسبة 0.35%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% خاسراً 10.54 نقطة ليغلق عند مستوى 8358.79 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.72% رابحاً 813.99 نقطة ليغلق عند مستوى 15033.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 431.5 مليون سهم بقيمة 10.9 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعا بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.77%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.32%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.14%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.24%.

وقفز 82 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.99%، فيما تراجع 107 سهماً على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 8.05%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 3.42%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 2.73%، فيما تصدر سهم "أمانة للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 851.3 مليون ريال سعودي.