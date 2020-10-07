الرى تشكل فرق بحث بعد بلاغ مواطن عن ظهور تمساح صغير فى بحر شبين بالمحلة

الغربية عادل ضرة

أكد المهندس عادل عبد القادر وكيل وزارة الري بمحافظة الغربية، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تم تلقى شكوى من مواطن بظهور تمساح في بحر شبين أمام قرية صفط تراب.

وأضاف، أنه تم علي الفور تشكيل لجنة عاجلة من الري وتم الدفع بفرق من مهندسي الري للبحث عن تماسيح في المياه واصطيادها فوراً، مشيرا إلى أن فرق البحث لم ترصد أي تماسيح بالمياه وتم التوجيه بتكثيف البحث بطول البحر وبيان عما إذا كان هناك تماسيح من عدمه.

وكان أحد المواطنين بقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، قال أنه رصد ظهور تمساح صغير الحجم ببحر شبين المار أمام القرية، أثناء قيامه بصيد الأسماك.

وعلق المواطن، أنه فوجئ بتمساح يسبح بالمياه وغطس فى المياه ثم ظهر مرة أخرى.