اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الرى تشكل فرق بحث بعد بلاغ مواطن عن ظهور تمساح صغير فى بحر شبين بالمحلة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 12:39 ص
الرى تشكل فرق بحث بعد بلاغ مواطن عن ظهور تمساح صغير فى بحر شبين بالمحلة تمساح
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس عادل عبد القادر وكيل وزارة الري بمحافظة الغربية، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تم تلقى شكوى من مواطن بظهور تمساح في بحر شبين أمام قرية صفط تراب.

وأضاف، أنه تم علي الفور تشكيل لجنة عاجلة من الري وتم الدفع بفرق من مهندسي الري للبحث عن تماسيح في المياه واصطيادها فوراً، مشيرا إلى أن فرق البحث لم ترصد أي تماسيح بالمياه وتم التوجيه بتكثيف البحث بطول البحر وبيان عما إذا كان هناك تماسيح من عدمه.

وكان أحد المواطنين بقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، قال أنه رصد ظهور تمساح صغير الحجم ببحر شبين المار أمام القرية، أثناء قيامه بصيد الأسماك.

وعلق المواطن، أنه فوجئ بتمساح يسبح بالمياه وغطس فى المياه ثم ظهر مرة أخرى.

 

 

 


ظهور تمساح بالغربية

اخبار عاجله

رى الغربية

تمساح

بحر شبين بالمحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة