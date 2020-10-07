التأمين الصحى الشامل يعلن تسجيل 3 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى

وأوضحت في بيان، أنه خلال الفترة من أكتوبر2019 وحتى الآن، تم تسجيل 603 آلاف مواطن بمحافظة بورسعيد، و800 ألف مواطن بمحافظة الأقصر، و920 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية، و548 ألف مواطن بمحافظة أسوان، و176.5 ألف مواطن بمحافظة السويس، إضافة إلى 78 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء، لافتة إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، هى بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

فيما تبدأ إجراءات التسجيل فى المنظومة من خلال ذهاب الأسرة إلى الوحدة الصحية أو المركز التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوفر لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومى، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلى للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبى الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.

ومن جانبه، أعلن د.أحمد السبكي "مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل"، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، لافتًا إلى التكلفة الإجمالية لإطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظتين والتي بلغت 19 مليار جنيه و 750 مليون جنيه، بواقع 10 مليارات و125 مليون جنيه لمحافظة الإسماعيلية، و9 مليارات و 625 مليون جنيه لمحافظة الأقصر.

وتابع السبكي، أنه تم فتح 193 ألف ملف عائلي بمحافظة الأقصر حتى الآن ، إضافة إلى 230 ألف عائلي بمحافظة الإسماعيلية حتى الآن ، وذلك قبل بدء التشغيل التجريبي بالمحافظتين ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس ثقة المواطن في منظومة التامين الصحي الشامل الجديد .

ولفت إلى تجهيز كافة المنشآت الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتوفير الفرق الطبية ذات الكفاءة والخبرة العالية، كما يتم تدريب القوى البشرية، ونقل خبرات القائمين على تقديم خدمات المنظومة بمحافظة بورسعيد والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى داخل وخارج مصر، إلى القائمين على المنظومة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية ، وذلك استعدادًا لتحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل بالأقصر والإسماعيلية.

ودعت منظومة التأمين الصحى الشامل المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء، السويس"، إلى التسجيل فى المنظومة للحصول على خدماتها الصحية والعلاجية.