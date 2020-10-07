البرازيل تسجل 41906 إصابات جديدة بفيروس كورونا

رويترز

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان يوم الثلاثاء أنها سجلت 41906 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 11 سبتمبر أيلول.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البرازيل إلى أربعة ملايين و969141.

وارتفعت الوفيات بواقع 819 إلى 147494.