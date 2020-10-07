اليوم السابع
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خالد صلاح
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البرازيل تسجل 41906 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 12:09 ص
البرازيل تسجل 41906 إصابات جديدة بفيروس كورونا البرازيل
رويترز

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ذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان يوم الثلاثاء أنها سجلت 41906 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 11 سبتمبر أيلول.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البرازيل إلى أربعة ملايين و969141.

وارتفعت الوفيات بواقع 819 إلى 147494.


البرازيل

فيروس كورونا

كورونا

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