اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

البحث عن سائق توك توك سرق طفلا بالإكراه فى البدرشين

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 07:49 م
البحث عن سائق توك توك سرق طفلا بالإكراه فى البدرشين توك توك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، فى واقعة تعرض طفل للسرقة بالإكراه على يد سائق توك توك فى البدرشين، حيث انتهز المتهم فرصة استقلال الطفل للتوك توك بمفرده، واستولى منه على هاتف محمول ومبلغ مالى، وحقيبة تحتوى على طعام وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغًا يفيد تعرض طفل للسرقة بالإكراه على يد سائق توك توك، وذكر والد الطفل، أن ابنه البالغ من العمر 12 سنة، توجه لشراء مأكولات، واستقل التوك توك بصحبة المتهم لتوصيله، إلا أنه فوجئ بالمتهم يقتاده إلى منطقة خالية من السكان، وعندما شعر ابنه بالخطر حاول الاستغاثة، فاستولى سائق التوك توك منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى، وحقيبة تحتوى على طعام وفر هاربا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم والقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


سرقة طفل

سرقة بالاكراه

سرقة فى البدرشين

مركز البدرشين

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة