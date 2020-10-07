البحث عن سائق توك توك سرق طفلا بالإكراه فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، فى واقعة تعرض طفل للسرقة بالإكراه على يد سائق توك توك فى البدرشين، حيث انتهز المتهم فرصة استقلال الطفل للتوك توك بمفرده، واستولى منه على هاتف محمول ومبلغ مالى، وحقيبة تحتوى على طعام وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغًا يفيد تعرض طفل للسرقة بالإكراه على يد سائق توك توك، وذكر والد الطفل، أن ابنه البالغ من العمر 12 سنة، توجه لشراء مأكولات، واستقل التوك توك بصحبة المتهم لتوصيله، إلا أنه فوجئ بالمتهم يقتاده إلى منطقة خالية من السكان، وعندما شعر ابنه بالخطر حاول الاستغاثة، فاستولى سائق التوك توك منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى، وحقيبة تحتوى على طعام وفر هاربا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم والقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.