سعر الذهب يتراجع بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 832 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب، بالتعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، بقيمة جنيه واحد، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 832 جنيها للجرام، فيما شهدت أوقية الذهب تراجع طفيف مسجلة 1902 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 713 جنيها

عيار 21 : 832 جنيها

عيار 24 : 924 جنيها

الجنيه الذهب : 6656 جنيها

السعر العالمي : 1902 دولار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، فيما ارتفعت الأسهم عقب مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشفى بعد علاجه من فيروس كورونا ولكن ضعف الدولار حد من المكاسب

وتسببت إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفيروس كورونا ونقله جوا إلى المستشفى، في ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وذلك مع اتجاه المستثمرين والشركات لشراء المعدن الأصفر عقب خبر إصابة رئيس أمريكا بكورونا، وبمجرد إعلان إصابة ترامب، تمسك الذهب بمستوى 1900 دولار في تعاملاته، رغم اتجاه المؤشرات إلى التراجع وذلك عقب تحقيق الدولار بعض المكاسب.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1910.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0512 بتوقيت جرينتش. وكان قد سجل يوم الاثنين 1918.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1917 دولارا.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في أسبوعين بعد أنباء عودة الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض من المستشفى حيث تلقى العلاج لكوفيد-19 وتزايد الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة.

لكن ضعف الدولار وإحراز تقدم في المحادثات بشأن حزمة التحفيز حدا من هبوط الذهب.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة أمام منافسيه ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 893.97 دولار وفقد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2350.84 دولار

واقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حزمة تحفيزات قدمتها لمجلس النواب تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار وتصاعدت الآمال بإمكانية توصل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحل وسط، وهو ما أدى إلى انتعاش الآمال بشأن التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، لكن بعد إصابة "ترامب" تأثرت الأسواق بصورة ملحوظة.