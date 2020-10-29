اليوم السابع
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مصرع عاملين وإصابة ثالث بعد سقوطهم فى بلاعة صرف صحى بالقليوبية

الخميس، 29 أكتوبر 2020 01:44 م
مصرع عاملين وإصابة ثالث بعد سقوطهم فى بلاعة صرف صحى بالقليوبية بلاعة للصرف الصحى - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت قرية عرب جهينة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، مصرع شخصين وإصابة ثالث، داخل بلاعة للصرف الصحى بجوار مدرسة عرب جهينة الابتدائية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بوفاة شخصين وإصابة ثالث ببلاعة للصرف الصحى بجوار مدرسة عرب جهينه الابتدائية التابعة لدائرة المركز، وهو ما أسفر عنه وفاة شخصين وإصابة ثالث تم نقله لمستشفى شبين القناطر المركزى لتلقيه العلاج.

وعلى الفور انتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتبين بالفحص أثناء قيام خفير بالصرف بتطهير وتسليك بلاعة للصرف بجوار مدرسة عرب جهينة الابتدائية التابعة لدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وعندما ساعده أخر نظرا لضعف نظره حدثت له حالة اختناق وتوفا الإثنان على الفور وهم "حسام م"، "السيد الاكرت"، وعندما نزل شقيق الأول "صبرى م" لانقاذه لم يتمكن هو الأخر واصيب بحالة اختناق وتم انقاذه ونقله للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

شبين القناطر

بلاعة صرف صحى

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اختناق

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اخبار مصر

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