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المغرب يسجل 4320 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

الخميس، 29 أكتوبر 2020 08:29 م
المغرب يسجل 4320 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 4 آلاف و320 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 212 ألفا و38 حالة.

وأفادت الوزارة- فى بيان، اليوم- بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 3 ملايين و73 ألفا و7 أشخاص منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضي، مضيفة أنه تم تسجيل 66 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3 آلاف و572 حالة، وشفاء 3 آلاف و320 حالة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافى 174 ألفا و911.

 


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