"التحرش الإلكترونى" ندوة بالمجلس القومى للمرأة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج منتدى فتيات فى أدوار قيادية بعنوان "التحرش الإلكترونى"، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، بحضور عدد من عضوات الفرع فوتينيه لبيب، نيفين مصطفى، ونانسى المصرى، ونضال العسكرى، حنان أحمد، والدكتورة شروق نشأت، و75 فتاة وشاب وأولياء أمورهم.

وقالت الدكتورة سحر وهبى، أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، إنه تمت مناقشة نتائج دراسة أجريت على عدد 5 قرى هى البياضية، ونجوع بنى واصل، وسفلاق، والبوحة، والتى تناولت أهم معوقات وصول خدمات الإنترنت واستخدامه فى التواصل بالعملية التعليمية، فى ظل جائحة فيروس كورونا، وعدم تمكين الفتيات من ممارسة الرياضة فى مراكز الشباب، وأشكال التعرض للتحرش فى المدارس والشوارع، وعلى شبكات التواصل الاجتماعى، وضرورة وكيفية التصدى لها، وتم التوصل بعد فتح مجال الحوار والنقاش إلى مجموعة من التوصيات لرفعها إلى متخذى القرار.

وتحدثت سماح عبد الحميد، المحامية بفرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، عن كيفية الإبلاغ عن جرائم التحرش، مع حفظ سرية المبلغة.