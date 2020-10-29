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استقبال حافل من أهالى كفر شلشمون للمهندس حسن ضوه مرشح تنسيقية الأحزاب بالشرقية

الخميس، 29 أكتوبر 2020 11:11 م
استقبال حافل من أهالى كفر شلشمون للمهندس حسن ضوه مرشح تنسيقية الأحزاب بالشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

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استقبل العديد من أهالى قرية كفر شلمون التابعة لمركز منيا القمح، بترحاب شديد المهندس حسن ضوه مرشح الشباب بتنسيقية الأحزاب فى انتخابات مجلس النواب 2020، عن الدائرة الثالثة، مقرها مركز شرطة منيا القمح، وتضم مركزى منيا القمح ومشتول السوق، لها 3 مقاعد، والمتنافس عليها 43 مرشحًا.

استقبال-حافل-من-أهالى-قرية-كفر-شلشمون-للمهندس-حسن-ضوه-مرشح-تنسيقية-الأحزاب-بالشرقية-(1)

وقام "ضوه" بالتجول بالقرية سيرا على الأقدام وسط مؤيديه ومحبيه، لتأدية التحية والسلام على الأهالى وتطرق للحديث معهم على أهم المشاكل التى يعانون منها.

استقبال-حافل-من-أهالى-قرية-كفر-شلشمون-للمهندس-حسن-ضوه-مرشح-تنسيقية-الأحزاب-بالشرقية-(2)

ويعد "ضوه" ابن عائلة ضوه بمنيا القمح، وابن عائلة أبو سليمان بمشتول  السوق، قصة نجاح وكفاح عمرها 38 سنة، فهو من مواليد منيا القمح بالشرقية وكانا والديه يعملان إداريين بالزراعة، ثم تدرج فى المراحل التعليمية حتى التحق بجامعة المنيا كلية الهندسة قسم الميكانيكا وتخرج منها بتقدير جيد جدا، ثم التحق بالخدمة العسكرية بنظام ضابط احتياطى.

استقبال-حافل-من-أهالى-قرية-كفر-شلشمون-للمهندس-حسن-ضوه-مرشح-تنسيقية-الأحزاب-بالشرقية-(3)

واستكمل المهندس ضوه، مسيرته العملية بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وبدأ بمهندس موقع ثم تدرج حتى وصل إلى مدير قطاع، وعاد إلى مصر مرة أخرى خلال عام 2016 ليبدأ مسيرة اقتصادية ناجحة بتأسيس شركة مقاولات ناجحة.

استقبال-حافل-من-أهالى-قرية-كفر-شلشمون-للمهندس-حسن-ضوه-مرشح-تنسيقية-الأحزاب-بالشرقية-(4)

وحول العمل السياسى، انضم "ضوه" إلى العمل السياسى فى 2017 ، ثم تولى منصب أمين حزب الغد بمنيا القمح خلال عام 2018 ، حتى أصبح نائب رئيس الحزب وعضو هيئة العليا بمحافظة الشرقية، ثم انضم لتنسيقية شباب الأحزاب فى عام 2019 ، ويعد ضمن 6 مرشحين على مستوى الجمهورية فى التنسيقية ضمن الشباب، وأكد المهندس حسن ضوه، أن من أبرز ملامح برنامجه الانتخابى، هو الاهتمام بتمكين المرأة والشباب والتعليم والصحة.

 

استقبال-حافل-من-أهالى-قرية-كفر-شلشمون-للمهندس-حسن-ضوه-مرشح-تنسيقية-الأحزاب-بالشرقية-(5)
 
استقبال-حافل-من-أهالى-قرية-كفر-شلشمون-للمهندس-حسن-ضوه-مرشح-تنسيقية-الأحزاب-بالشرقية-(6)
 
استقبال-حافل-من-أهالى-قرية-كفر-شلشمون-للمهندس-حسن-ضوه-مرشح-تنسيقية-الأحزاب-بالشرقية-(7)
 
استقبال-حافل-من-أهالى-قرية-كفر-شلشمون-للمهندس-حسن-ضوه-مرشح-تنسيقية-الأحزاب-بالشرقية-(8)
 
استقبال-حافل-من-أهالى-قرية-كفر-شلشمون-للمهندس-حسن-ضوه-مرشح-تنسيقية-الأحزاب-بالشرقية-(9)
 
استقبال-حافل-من-أهالى-قرية-كفر-شلشمون-للمهندس-حسن-ضوه-مرشح-تنسيقية-الأحزاب-بالشرقية-(10)
 
استقبال-حافل-من-أهالى-قرية-كفر-شلشمون-للمهندس-حسن-ضوه-مرشح-تنسيقية-الأحزاب-بالشرقية-(11)
 
استقبال-حافل-من-أهالى-قرية-كفر-شلشمون-للمهندس-حسن-ضوه-مرشح-تنسيقية-الأحزاب-بالشرقية-(12)
 
استقبال-حافل-من-أهالى-قرية-كفر-شلشمون-للمهندس-حسن-ضوه-مرشح-تنسيقية-الأحزاب-بالشرقية-(13)
 
استقبال-حافل-من-أهالى-قرية-كفر-شلشمون-للمهندس-حسن-ضوه-مرشح-تنسيقية-الأحزاب-بالشرقية-(14)
 
استقبال-حافل-من-أهالى-قرية-كفر-شلشمون-للمهندس-حسن-ضوه-مرشح-تنسيقية-الأحزاب-بالشرقية-(15)
 

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