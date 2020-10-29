أردوغان يتاجر بالتراث ويستفز مشاعر الغرب بعرض كنيسة تاريخية للبيع

كتب- هاشم الفخراني

ذكرت صحيفة " زمان" التركية المعارضة أنه تم عرض كنيسة مور يوحنا التي يعود تاريخ تشييدها إلى 1700 عام في مدينة ماردين جنوب تركيا، للبيع من قبل مالكها، عن طريق شركة عقارات عبر الإنترنت.

وأوضحت الصحيفة أن المبنى التاريخي للكنيسة عرض للبيع مقابل 7 ملايين و250 ألف ليرة تركية، وتقع في شارع سوق مارانجوزجولار، بحي تيكار، التابع لبلدة أرتوكلو بمدينة ماردين.

والكنسية شُيدت في القرن الرابع، وأوضح الإعلان المنشور على الإنترنت أن الكنيسة مسجلة كأثر تاريخي من قبل متحف ماردين، بالإضافة إلى معلومات أخرى عن مميزات ومكونات مبنى الكنيسة من الداخل.

فيما قال رئيس البنك المركزي التركي، مراد أويسال، إن العملة الوطنية أصبحت «بلا قيمة على الإطلاق».

وذكر موقع "تركيا الآن"، أنه بدلًا من الإعلان عن سياسات جديدة لإنقاذ الاقتصاد التركي، حذر رئيس البنك المركزي من مخاطر تقلب سعر الصرف، مؤكدًا أنهم في حاجة لتشديد السياسات النقدية، خاصةً بعد أن سجل الدولار اليوم 8.31 ليرة تركية.

في الأساس تنتهج تركيا من خلال بنكها المركزي سياسات التشديد النقدية، ومؤخرًا ثبت أويسال الفائدة العامة في البنوك عند 10.25%، وسط توقعات برفعها لـ12%، وكان أويسال قد أعلن أمس الأربعاء، عن ارتفاع توقعات حجم التضخم من 8.9% إلى 12.1%.

وكان الأسبوع الجاري من أسوأ الأسابيع التي مرت على الليرة في تاريخها، وكانت تتراجع أمام الدولار واليورو مع مرور كل ساعة من التعاملات، إذ بدأ الدولار تعاملات أمس بارتفاع كبير مسجلًا 8.19 ليرة تركية، ثم استمر في الصعود ليستقر عند إلى 8.30 ليرة تركية.