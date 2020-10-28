محافظ المنيا يوافق على النزول بمجموع القبول بمدرسة "بنى خيار " الثانوية

المنيا - حسن عبد الغفار

وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على النزول بمجموع القبول بمدرسة بني خيار الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية لمركز ابوقرقاص للعام الدراسي 2020/2021م، وذلك لعدم استكمال الأعداد المستهدف قبولها من الطلاب وحرصاً على المصلحة العامة الطلاب.

وقال الدكتور صفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن ذلك يأتي استجابة لطلبات الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بتخفيض الحد الأدنى للقبول واستكمال الكثافة ببعض المدارس بكل إدارة تعليمية، مشيراً ان الإدارة التعليمية بمركز ابوقرقاص طالبت بتخفيض المجموع الي 240 درجة بمدرسة بني خيار الثانوية المشتركة بعد أن كان المجموع 245 درجة وهو الحد الأدنى للالتحاق بمدارس التعاليم الثانوي العام.

كما وافق محافظ المنيا، على النزول بسن القبول ثلاثة أشهر عن سن الالزام بعدد من مدارس التعليم الابتدائي بـ 4 مراكز بنطاق المحافظة، للعام الدراسي 2020 - 2021، نظراً لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس، وتحقيقاً للمصلحة العامة للطلاب.

أوضح الدكتور صفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تخفيض سن القبول بفصول بمدارس التعليم الابتدائي بمراكز (العدوة – المنيا – بني مزار – ملوي)، شملت مدارس بعزافه الابتدائية – الاقدام 5 تعليم أساسي – على تاج الدين الابتدائية بمركز العدوة، الشهيد محمد صادق الابتدائية – عزبة تادرس الابتدائية – البهنسا الجديدة الابتدائية بمركز بني مزار، الامتداد 840 فدان – ابني بيتك المرحلة الثانية – مرزوق غزالي بمركز المنيا، حمادة محمد مبارك بنجع الخطيب – مصطفي عمرو بيكن – أنور كامل بشرارة القبلية بمركز ملوي.