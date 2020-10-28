محافظ المنيا يوافق على النزول بمجموع القبول بمدرسة "بنى خيار " الثانوية

وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على النزول بمجموع القبول بمدرسة بني خيار الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية لمركز ابوقرقاص للعام الدراسي 2020/2021م، وذلك لعدم استكمال الأعداد المستهدف قبولها من الطلاب وحرصاً على المصلحة العامة الطلاب.
وقال الدكتور صفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن ذلك يأتي استجابة لطلبات الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بتخفيض الحد الأدنى للقبول واستكمال الكثافة ببعض المدارس بكل إدارة تعليمية، مشيراً ان الإدارة التعليمية بمركز ابوقرقاص طالبت بتخفيض المجموع الي 240 درجة بمدرسة بني خيار الثانوية المشتركة بعد أن كان المجموع 245 درجة وهو الحد الأدنى للالتحاق بمدارس التعاليم الثانوي العام.
كما وافق محافظ المنيا، على النزول بسن القبول ثلاثة أشهر عن سن الالزام بعدد من مدارس التعليم الابتدائي بـ 4 مراكز بنطاق المحافظة، للعام الدراسي 2020 - 2021، نظراً لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس، وتحقيقاً للمصلحة العامة للطلاب.
أوضح الدكتور صفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تخفيض سن القبول بفصول بمدارس التعليم الابتدائي بمراكز (العدوة – المنيا – بني مزار – ملوي)، شملت مدارس بعزافه الابتدائية – الاقدام 5 تعليم أساسي – على تاج الدين الابتدائية بمركز العدوة، الشهيد محمد صادق الابتدائية – عزبة تادرس الابتدائية – البهنسا الجديدة الابتدائية بمركز بني مزار، الامتداد 840 فدان – ابني بيتك المرحلة الثانية – مرزوق غزالي بمركز المنيا، حمادة محمد مبارك بنجع الخطيب – مصطفي عمرو بيكن – أنور كامل بشرارة القبلية بمركز ملوي.
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