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هانى يونس: الدولة تهتم بالمدن القديمة والقرى مثل الاهتمام بالمدن الجديدة

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 01:06 ص
هانى يونس: الدولة تهتم بالمدن القديمة والقرى مثل الاهتمام بالمدن الجديدة عمرو أديب
كتب رامى محيى الدين

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قال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة مهتمة بتطوير المدن القديمة والقرى مثل اهتمامها بالمدن الجديدة، ولدينا عدد كبير من المشروعات يتم التجهيز لها على غرار بشائر الخير بكل المدن والمحافظات، وتم عقد حوالى 4 اجتماعات تمهيدًا لذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب: يتم حاليا حصر جميع أراضى الدولة بكل المحافظات، لبناء مشروع سكنى متكامل، بالإضافة إلى تطوير الطرق، وهناك أكثر من مكان يتم تطويرها داخل القاهرة مثل عين الصيرة، وخلال الأسابيع القليلة سيكون لدينا متنزه، بعدما كانت تفوح منها الروائح الكريهة وبعدها سيتم الانتهاء من منطقة الخيالة .

وأكمل: كل العواصم والمدن القديمة، هناك تكليف واضح من الرئيس بالعمل عليها، وتم الإعلان عن طرح 125 ألف وحدة سكنية بالأمس للإسكان الاجتماعى والمتوسط.

 

 

 


هانى يونس

مجلس الوزراء

الإسكان الاجتماعى

المدن الجديدة

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