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وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

الأحد، 18 أكتوبر 2020 02:39 م
وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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 قال وزير خارجية البحرين، عبداللطيف بن راشد الزياني إن تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية هامة، جاء ذلك خلال استقباله وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلى، مئين بن شبات، والوفدين المرافقين فى البحرين.

ووصل وفد إسرائيلي يرافقه وزير الخزانة الأميركي إلى البحرين، الأحد، في زيارة تهدف لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الناشئة وتوسيع التعاون مع منطقة الخليج.

 

ويرافق الوفد في رحلته على متن طائرة تابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، الذي قال مكتبه إن المهمة تهدف إلى "تعاون اقتصادي موسع" بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وفي حضور منوتشين بمطار بن غوريون في تل أبيب، قال آفيبير كويتز المبعوث الأميركي في الشرق الأوسط إن إسرائيل والبحرين ستوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات في المجالات السياحية والمصرفية والدبلوماسية.

 

وتحدث في المطار أيضا مئير بن شبات مستشار الأمن القومي ورئيس الوفد الإسرائيلي فقال إن المحادثات ستركز على مجالات مثل التمويل والطيران.

ووقعت إسرائيل والبحرين "إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة" في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر، لكن هذه الوثيقة لم تصل إلى حد المعاهدة الرسمية.

وقال مسئول شارك في إعداد الزيارة إن إسرائيل والبحرين ستوقعان على بيان يرفع مستوى العلاقات.

ويسافر أعضاء الوفد إلى المنامة في رحلة تابعة لشركة العال تحمل رقم 973 وذلك في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي بالبحرين.

وسينتقل منوتشين وبقية المسئولين الأميركيين، الاثنين، إلى الإمارات التي فتح اتفاقها مع إسرائيل الباب أمام التجارة الثنائية.

ويوم الثلاثاء، سيرافق المسئولون الأميركيون أول وفد من الإمارات في زيارته لإسرائيل.


البحرين

اسرائيل

المنامة

اتفاق سلام

السلام بين البجرين واسرائيل

اليوم السابع بلس

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