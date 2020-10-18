وزير الأوقاف يهنئ عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين

كتب على عبد الرحمن

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق لانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، كما هنأ كل من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بانتخابه وكيلاً أول للمجلس ، والإعلامية فيبي فوزى جرجس عن حزب الشعب الجمهوري لانتخابها وكيلًا ثانٍ للمجلس .

وأدى أعضاء المجلس المنتخبون والمعينون، والبالغ عددهم 300 عضو، اليمين الدستورية، وبدأت إجراءات انتخاب رئيس المجلس، فلم يترشح سوى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، وأعلن الفريق جلال هريدى، فوز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برئاسة مجلس الشيوخ بعدد أصوات 287 صوتا، واعتلى منصة المجلس وتسلم رئاسة الجلسة الافتتاحية، وأعقب ذلك فتح باب الترشح على مقعدى وكيلى المجلس، فترشح أربعة أعضاء المستشار بهاء أبو شقة والإعلامية فيبى فوزى جرجس وراندا محمد أحمد مصطفى وأيمن عبد المحسن محمد.

وفاز المستشار أبو شقة بـ255 صوتا ليكون الوكيل الأول وفيبى فوزى الوكيلة الثانية بـ199 صوتًا كأول سيدة قبطية تفوز بوكالة الشيوخ.