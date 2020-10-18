هل يمكن أن يتأثر سمعك بفيروس كورونا؟ نصائح للحفاظ على الأذنين خلال الجائحة

كتبت أمل علام

قال موقع TimesNowNews أنه من المعروف الآن أن فيروس كورونا COVID-19، يتسبب في تلف أي أعضاء حيوية في الجسم، على عكس الاعتقاد الأولي بأن الفيروس يؤثر فقط على الرئتين، تم العثور على أدلة على قدرة الفيروس على التأثير على القلب، والكلى، والكبد، وأعضاء أخرى. في الوقت نفسه.

تُعرف أعضاء الحس مثل الأنف والفم وحتى العينين كنقاط دخول فيروس كورونا إلى الجسم، ومع ذلك، يعتقد الناس أن الأذنين قد تكون في مأمن من مخاطر الفيروس، لكن بعض الدراسات تظهر الآن أنه حتى عضو الإحساس بالصوت قد يتأثر بسبب الفيروس، وإن كان ذلك في حالات نادرة فقط.

وفقًا لدراسة حديثة، فإن الإصابة بفيروس كورونا الجديد قد تسبب فقدانًا مفاجئًا ودائمًا للسمع لدى بعض المرضى، ومع ذلك فان معدل الإصابة، منخفضة، هذه الدراسة هي أول تقرير حالة يربط حالة الإعاقة بفيروس كورونا COVID-19 في المملكة المتحدة.

يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في فقدان سمع مفاجئ ودائم في حالات نادرة

وفقًا للباحثين من كلية لندن، فإن الوعي بهذا التأثير الجانبي المحتمل مهم للغاية لأن العلاج الفوري يمكن أن يساعد في تقليل الآثار وعكس الإعاقة.

قال الباحثون أيضًا، إن سبب ذلك غير واضح وأن حالة مماثلة يمكن أن تتبع أحيانًا عدوى فيروسية أخرى، مثل الأنفلونزا أوالهربس.

نُشر البحث في مجلة BMJ Case Reports وصفت حالة رجل يبلغ من العمر 45 عامًا مصابًا بالربو، وكان يعالج في المستشفى الملكي الوطني للأنف والأذن والحنجرة في المملكة المتحدة بعد أن تعرض لفقدان السمع في أذن واحدة أثناء علاجه من فيروس كورونا COVID-19

لاحظ المريض رنينًا في أذنه اليسرى، تلاه ضعف مفاجئ في السمع بعد أسبوع من نقله من العناية المركزة، حيث كان يتلقى العلاج من أعراضه الشديدة لفيروس كورونا COVID-19، لم يكن المريض يعاني من حالات صحية أخرى، باستثناء الربو، ولم يكن لديه أي مشاكل في السمع من قبل، لم يتم تشخيص انسداد أو التهاب في الأذن، لكنه فقد السمع بشكل كبير.

كيف أثر وباء كورونا على سمعنا؟

في حين أن الأذنين لحسن الحظ لا تتأثران بفيروس كورونا التاجي، إلا أن هناك أضرارًا جانبية لأعضاء الإحساس يجب حسابها، ربما تكون الآذان هي الأكثر تجاهلًا في هذا الوقت، حيث يشدد الناس بالفعل على تعزيز المناعة، والحفاظ على صحة العين وآثار زيادة وقت الشاشة، ومحاولة الحد من زيادة الوزن بسبب الخمول، والحفاظ على التحكم في معاييرهم الصحية مثل سكر الدم، وضغط الدم، موضحا أن أحد الآثار الجانبية غير المباشرة لفيروس كورونا هو أن العديد من الأشخاص يضطرون إلى العمل عبرالإنترنت باستخدام سماعات الأذن، كما يأخذ الطلاب أيضًا دروسًا عبر الإنترنت، حيث أن تأثير سماعات الرأس ليس فقط التعرض لمستوى الصوت العالي، ولكن أيضًا المدة الطويلة التي تُستخدم فيها سماعات الأذن، يمكن أن تكون أيضًا مصدرًا لعدوى الأذن، حيث يتم الاحتفاظ بها في أماكن يمكن بسهولة التقاط الجراثيم ".

كيف يمكنك حماية أذنيك أثناء وباء كورونا؟

بينما نولي اهتمامًا لبقية الجسم، يجب أن نفهم أيضًا أهمية الحفاظ على آذاننا نظيفة، وصحية، وآمنة، أثناء وباء فيروس كورونا..

أولا: استمع باستخدام سماعات الرأس بمستوى صوت لا يزيد عن 60 %لمدة لا تزيد عن 60 دقيقة في اليوم.

ثانيا: استخدم سدادات الأذن حول الضوضاء العالية

ثالثا: امنح أذنيك وقتًا للتعافي

رابعا: توقف عن استخدام المسحات القطنية في أذنيك